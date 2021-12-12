ذكرى رحيل أحمد سامي عبد الله.. رغب أن يكون مذيعا وتفرغ للحياة الفنية في سن متأخرة

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان القدير أحمد سامي عبد الله، الذي ولد في 16 أغسطس عام 1930 بمحافظة الشرقية، ورحل في مثل هذا اليوم عام 2011.

١- حصل على ليسانس تاريخ، وتم تعيينه كمدرس إلا أنه فضل الحياة الفنية التى تفرغ لها عند سن الـ"50".

٢- كان يرغب فى أن يكون مذيعا من خلال شاشة التليفزيون المصرى, إلا أنه عمل كمعد برامج ومخرجًا وتدرج في الوظائف حتى أصبح مديرًا لبرامج الأطفال.

٣- له أربعة أبناء، وهم ماجد، ومحمد، ومي، ومنال.

٤- قدم العديد من الاعمال التى وصل عددها إلى 80 عملًا تنوع بين السينما والتليفزيون والإذاعة.

٥- برع الفنان أحمد سامي عبد الله، في أداء دور الرجل الطيب بالسينما المصرية، الذي تعاطف معه كثير من المصريين، إلا أنه كان يشعر بالحزن بسبب تضييق الحلقة عليه، وحُصر في دور الرجل المُسن، إلا أنه كان يتغلب على هذا الشعور بسبب اقتداره على تقديم الدور بكفاءة وحنكة.