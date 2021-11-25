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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن | وفاة السينارست محمد نبوى.. ذكرى ميلاد عماد حمدى

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية،  وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

وفاة السينارست محمد نبوى

توفى منذ قليل السينارست محمد نبوى ، ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة بعد صلاة ظهر اليوم بمسجد الحصرى بالسادس من أكتوبر .

وكتبت الصفحة الشخصية  للسينارست محمد نبوى عبر الفيسبوك "البقاء والدوام لله
توفي إلي رحمة الله تعالى الأستاذ محمد نبوي 
صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري ،والدفن بعد الصلاة بمقابر الأسرة بطريق الواحات بأكتوبر".

 

أحمد إبراهيم | عمرو دياب يقدر تاريخ من يعمل معه .. فيديو

 

حل الموزع الموسيقى الكبير أحمد إبراهيم ضيفا على موقع صدى الإخباري احتفالا بالنجاح الكبير الذى حققه عام ٢٠٢١. 

وقال الموزع أحمد إبراهيم إن نجاح أغنية “الدنيا بترقص” للهضبة عمرو دياب مهم بالنسبة له لحصوله ميدالية جلوبال ميوزك أوردز العالمية عن توزيها ،وخاصة أنها أول تعاون يجمعه بعمرو دياب". 

وتطرق أحمد إبراهيم علاقته الشخصية بالهضبة عمرو دياب موضحا إنه يقدر النجاح  ويقدر تاريخ كل من يعمل معه.

 

فتى الشاشة الأول| محطات فى حياة عماد حمدى

تحل اليوم الخميس ،ذكرى ميلاد فتى الشاشة الأول  صاحب النصيب الرصيد الفنى الذى  تجاوز الـ100 فيلم، وهو الفنان القدير عماد حمدي، الذى ولد في 25 نوفمبر عام 1909 بمحافظة سوهاج .لا 

 

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