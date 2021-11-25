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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد إبراهيم | عمرو دياب يقدر تاريخ من يعمل معه .. فيديو

أحمد إبراهيم
أحمد إبراهيم

حل الموزع الموسيقى الكبير أحمد إبراهيم ضيفا على موقع صدى الإخباري احتفالا بالنجاح الكبير الذى حققه عام ٢٠٢١. 

وقال الموزع أحمد إبراهيم إن نجاح أغنية “الدنيا بترقص” للهضبة عمرو دياب مهم بالنسبة له لحصوله ميدالية جلوبال ميوزك أوردز العالمية عن توزيها ،وخاصة أنها أول تعاون يجمعه بعمرو دياب". 

وتطرق أحمد إبراهيم علاقته الشخصية بالهضبة عمرو دياب موضحا إنه يقدر النجاح  ويقدر تاريخ كل من يعمل معه.

وأكد الموزع أحمد إبراهيم أنه سعيد بالتعاون الأول الذى جمعه بالهضبة عمرو دياب من خلال أغنية “الدنيا بترقص، أتقل، أحلى ونص”.

وأشار الموزع أحمد إبراهيم إلى أن عام ٢٠٢١ من أهم سنوات مشواه الفنى خلال ٢٠ عاماً.

وحصل الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم على ميدالية جلوبال أوردز العالمية عن توزيع أغنية "الدنيا بترقص" للهضبة عمرو دياب، وعلق على صفحة التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" قائلا : بفضل الملك الوهاب ميدالية جلوبال ميزوك اووردز 2021 العالمية عن توزيع اغنية الدنيا بترقص للهضبة الأسطورة استاذي عمرو دياب، في أول تعاون بينا ، وهي تاني ميدالية بعد أغنية "حالة خاصة جدا" 2019، كل الشكر للهضبة على ثقته ولفريق العمل كلمات ملاك عادل والحان محمد يحيى ومهندس صوت أمير محروس وتريات محمد مدحت، جيتار شريف فهمي، اكورديون وائل النجار".

الموزع احمد ابراهيم الهضبة عمرو دياب الموزع الموسيقي اغنية الدنيا بترقص الموزع الموسيقى احمد ابراهيم

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