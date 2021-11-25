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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة السينارست محمد نبوى

صدى البلد

توفى منذ قليل السينارست محمد نبوى ، ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة بعد صلاة ظهر اليوم بمسجد الحصرى بالسادس من أكتوبر .

وكتبت الصفحة الشخصية  للسينارست محمد نبوى عبر الفيسبوك "البقاء والدوام لله
توفي إلي رحمة الله تعالى الأستاذ محمد نبوي 
صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري ،والدفن بعد الصلاة بمقابر الأسرة بطريق الواحات بأكتوبر".

محمد نبوي كتب عدة أعمال، منها مسلسل "عائلة زيزو" الذي لعب بطولته الفنان أشرف عبدالباقي، كما قدم مع الفنان محمد سعد عدة أعمال من تأليفه، ومنها: "عوكل" و"تتح" ومسلسل "فيفا أطاطا"، ومع الفنان هاني رمزي "أسد وأربع قطط" و"سامي أوكسيد الكربون".

 

محمد نبوى السينارست محمد نبوى هاني رمزي صلاة الظهر محمد سعد الفنان هانى رمزى السادس من اكتوبر

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