فتى الشاشة الأول| محطات فى حياة عماد حمدى

تحل اليوم الخميس ،ذكرى ميلاد فتى الشاشة الأول صاحب النصيب الرصيد الفنى الذى تجاوز الـ100 فيلم، وهو الفنان القدير عماد حمدي، الذى ولد في 25 نوفمبر عام 1909 بمحافظة سوهاج .

عماد حمدى

ونرصد أبرز المحطات فى حياة عماد حمدى

ولد في مدينة سوهاج في صعيد مصر عام في العام ١٩٠٩، تعلم فنون اﻹلقاء أثناء دراسته الثانوية في القاهرة على يد الفنان عبدالوارث عسر

ظهر للمرة الأولى في السينما من خلال فيلم (عايدة) في عام ١٩٤٢ لكن الجمهور، عرفه على نطاق واسع من خلال فيلم (السوق السوداء) .

قدم العديد من الأفلام الرومانسية حتى صار واحدًا من أهم أعمدتها خلال هذه الفترة ولقب بفتى الشاشة من بينها: (ارحم حبي، بين الأطلال، لا أنام، إني راحلة).

عماد حمدى



اشترك الفنان عماد حمدى فى ١٥ فيلمًا تم اختيارهم فى قائمة أفضل ١٠٠ فيلم فى تاريخ السينما المصرية حسب إستفتاء النقاد عام ١٩٩٦ وهى: السوق السوداء ١٩٤٥، المنزل رقم 13 ١٩٥٢، حياة أو موت ١٩٥٤، بين الأطلال ١٩٥٩، وا إسلاماه ١٩٦١، الخطايا ١٩٦٢، أم العروسة ١٩٦٣، الرجل الذى فقد ظله ١٩٦٨، ميرامار ١٩٦٩، أبى فوق الشجرة ١٩٦٩، ثرثرة فوق النيل ١٩٧١، الكرنك ١٩٧٥، المذنبون ١٩٧٦، الصعود للهاوية ١٩٧٨، سواق الاوتوبيس ١٩٨٣.



كان شقيقه عبدالرحمن حمدي نسخة مطابقة لعماد حمدي، وكان بينهما رباط روحي، لذا عندما توفي كان ذلك بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، وكأن عماد حمدي مات إكلينيكيًا.

عماد حمدى



يقول ابنه نادر عماد حمدي: "عندما توفى عمي ظل أبي بالبيت لم ير الشارع ثلاث سنوات، قبل ذلك كنت أعتقد أن أبي إنسانا قويا جدا لا يهتم لموت أحد، لكنه بعد وفاة عمي اكتأب، واستمر الحزن والأسى في قلبه حتى بعدما خرج من تلك المرحلة بمساعدة الشيخ محمد متولي الشعراوي، وسرعان ما عاد لنفس الحالة إلى أن وصل به الحال للإضراب عن الطعام حتى توفى".



كان عماد حمدي أول فنان يحصل على لقب (فتى الشاشة الأول)، وبدأت حياته الاجتماعية بزواجه من السيدة فتحية الشريف التي أنجب منها ابنه الأول نادر، ولم تستمر الحياة الزوجية بينهما فترة طويلة.

عماد حمدى

التقى عماد حمدي بالسيدة شادية، ونشأت بينهما قصة حب وتزوجا، وأثناء سفر حمدي لتصوير أحد الأفلام اصطحب معه ابنه نادر ليتم التعارف بينهما، واحتضنته شادية بحب شديد، وأحبته بشكل غير طبيعي، ولأنها لا تنجب اعتبرته ابنها وبات يعتبرها أمه الأولى وليست الثانية، حتى أنها تعرفت على والدته فتحية الشريف، وطلبت منها أن تسامحها على زواجها من عماد حمدي، ونشأت بينهما صداقه قوية.



فترة زواج شادية وعماد حمدي كانت الأحلى في حياة كل منهما، شادية إنسانة رومانسية جدا رأى عماد فيها الحياة، لكنه كان صعب الطباع شديد الغيرة، ورغم ذلك كانت شادية تحبه كثيرا وبصدق، وتعشق فيه الرجولة المتمثلة في ملامحه وطباعه؛ ولكن الغيرة جعلتها تنفر من الحياة معه، ولم يدم الزواج بينهما بسبب تلك الغيرة.

عماد حمدى



ظل عماد حمدي فترة دون زواج إلى أن التقى بالفنانة نادية الجندي، وأحبها وتزوجها وأنجب منها هشام، وكان شديد العصبية يخاف على أبنه كثيرا، وغيورا عليها حتى أنه كان يخفيها عن الأنظار، وهو ما أغضبها، وبدأت تعترض لأنها كانت تريد استكمال مستقبلها الفني، وكانت تطلب منه أن يرشحها لأدوار في أفلامه، إلى أن استحالت الحياة بينهما وتم الطلاق.

عماد حمدى



حصل على وسام الفنون والآداب من الدرجة الأولى وتسلمه من الرئيس جمال عبدالناصر، كما حصل على وسام الفنون والعلوم من الدرجة الاولى في عهد الرئيس محمد أنور السادات .

توفي عماد حمدي في عام 1984 عن عمر يناهز 74 سنة.