عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فتى الشاشة الأول| محطات فى حياة عماد حمدى

عماد حمدى
عماد حمدى

تحل اليوم الخميس ،ذكرى ميلاد فتى الشاشة الأول  صاحب النصيب الرصيد الفنى الذى  تجاوز الـ100 فيلم، وهو الفنان القدير عماد حمدي، الذى ولد في 25 نوفمبر عام 1909 بمحافظة سوهاج .

عماد حمدى

ونرصد أبرز المحطات فى حياة عماد حمدى

 

ولد في مدينة سوهاج في صعيد مصر عام في العام ١٩٠٩، تعلم فنون اﻹلقاء أثناء دراسته الثانوية في القاهرة على يد الفنان عبدالوارث عسر

 

 ظهر للمرة الأولى في السينما من خلال فيلم (عايدة) في عام ١٩٤٢ لكن الجمهور، عرفه على نطاق واسع من خلال فيلم (السوق السوداء) .

 

 قدم العديد من الأفلام الرومانسية حتى صار واحدًا من أهم أعمدتها خلال هذه الفترة ولقب بفتى الشاشة من بينها: (ارحم حبي، بين الأطلال، لا أنام، إني راحلة).

عماد حمدى


 اشترك الفنان عماد حمدى فى ١٥ فيلمًا تم اختيارهم فى قائمة أفضل ١٠٠ فيلم فى تاريخ السينما المصرية حسب إستفتاء النقاد عام ١٩٩٦ وهى: السوق السوداء ١٩٤٥، المنزل رقم 13 ١٩٥٢، حياة أو موت ١٩٥٤، بين الأطلال ١٩٥٩، وا إسلاماه ١٩٦١، الخطايا ١٩٦٢، أم العروسة ١٩٦٣، الرجل الذى فقد ظله ١٩٦٨، ميرامار ١٩٦٩، أبى فوق الشجرة ١٩٦٩، ثرثرة فوق النيل ١٩٧١، الكرنك ١٩٧٥، المذنبون ١٩٧٦، الصعود للهاوية ١٩٧٨، سواق الاوتوبيس ١٩٨٣.
 

كان شقيقه عبدالرحمن حمدي نسخة مطابقة لعماد حمدي، وكان بينهما رباط روحي، لذا عندما توفي كان ذلك بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، وكأن عماد حمدي مات إكلينيكيًا.

عماد حمدى


يقول ابنه نادر عماد حمدي: "عندما توفى عمي ظل أبي بالبيت لم ير الشارع ثلاث سنوات، قبل ذلك كنت أعتقد أن أبي إنسانا قويا جدا لا يهتم لموت أحد، لكنه بعد وفاة عمي اكتأب، واستمر الحزن والأسى في قلبه حتى بعدما خرج من تلك المرحلة بمساعدة الشيخ محمد متولي الشعراوي، وسرعان ما عاد لنفس الحالة إلى أن وصل به الحال للإضراب عن الطعام حتى توفى".


كان عماد حمدي أول فنان يحصل على لقب (فتى الشاشة الأول)، وبدأت حياته الاجتماعية بزواجه من السيدة فتحية الشريف التي أنجب منها ابنه الأول نادر، ولم تستمر الحياة الزوجية بينهما فترة طويلة.

عماد حمدى

التقى عماد حمدي بالسيدة شادية، ونشأت بينهما قصة حب وتزوجا، وأثناء سفر حمدي لتصوير أحد الأفلام اصطحب معه ابنه نادر ليتم التعارف بينهما، واحتضنته شادية بحب شديد، وأحبته بشكل غير طبيعي، ولأنها لا تنجب اعتبرته ابنها وبات يعتبرها أمه الأولى وليست الثانية، حتى أنها تعرفت على والدته فتحية الشريف، وطلبت منها أن تسامحها على زواجها من عماد حمدي، ونشأت بينهما صداقه قوية.


فترة زواج شادية وعماد حمدي كانت الأحلى في حياة كل منهما، شادية إنسانة رومانسية جدا رأى عماد فيها الحياة، لكنه كان صعب الطباع شديد الغيرة، ورغم ذلك كانت شادية تحبه كثيرا وبصدق، وتعشق فيه الرجولة المتمثلة في ملامحه وطباعه؛ ولكن الغيرة جعلتها تنفر من الحياة معه، ولم يدم الزواج بينهما بسبب تلك الغيرة.

عماد حمدى


ظل عماد حمدي فترة دون زواج إلى أن التقى بالفنانة نادية الجندي، وأحبها وتزوجها وأنجب منها هشام، وكان شديد العصبية يخاف على أبنه كثيرا، وغيورا عليها حتى أنه كان يخفيها عن الأنظار، وهو ما أغضبها، وبدأت تعترض لأنها كانت تريد استكمال مستقبلها الفني، وكانت تطلب منه أن يرشحها لأدوار في أفلامه، إلى أن استحالت الحياة بينهما وتم الطلاق.

عماد حمدى


 حصل على وسام الفنون والآداب من الدرجة الأولى وتسلمه من الرئيس جمال عبدالناصر، كما حصل على وسام الفنون والعلوم من الدرجة الاولى في عهد الرئيس محمد أنور السادات .

توفي عماد حمدي في عام 1984 عن عمر يناهز 74 سنة.

عماد حمدي الفنان عماد حمدى السينما المصرية الشيخ محمد متولي الشعراوي فتي الشاشة الأول

ترشيحاتنا

تحت تأثير الدجل.. قصة سيدة تزوجت دون أن تشعر وصدمت بكارثة (فيديو)

سيسوكو نجم ليفربول السابق: صلاح أعظم لاعبي العالم حاليا

إنشاء مجلس للجامعات الخاصة والأهلية الأبرز.. 4 ملفات على طاولة النواب الأسبوع المقبل

حصن نفسك في دقائق .. أذكار وأدعية أوصى بها النبي أصحابه

لمقاتلي الجيش الأبيض.. كيف تحصل على قرض شخصي 2 مليون جنيه من البنوك

جاجوار XJC الكلاسيكية تعود بلمسات عصرية مذهلة | صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في الصباح الباكر .. تحذير جديد من الأرصاد الجوية

إخلاء الأماكن المؤجرة بعد 5 سنوات وزيادة الإيجار.. تعديلات مرتقبة للإيجارات

تطبيقا لقرار المحكمة الدستورية.. تفاصيل إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية خلال 5 سنوات

خرجت فاصل ومرجعتش.. بسمة وهبة تنهى حلقة 90 دقيقة بطريقة غير معتادة..فيديو

للمرة الثانية في 30 يوما.. بسمة وهبة تتعرض لوعكة على الهواء.. فيديو

4 ملايين يستحقونها.. فى 6 نقاط نكشف ضوابط الجرعة الثالثة للقاح كورونا

إخلاء عاجل للمنازل .. حريق وانفجارات هائلة بـ مصنع ببريطانيا |فيديو

انتشار الجيش الإثيوبي حول سد النهضة .. تفاصيل بالصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قذف مدفعي وإسقاط مظلي| رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للتدريب ميدوزا 11

كلية القادة والأركان تحتفل باليوم الوطني لمصر بمشاركة عدد من الملحقين العسكريين

وزير جيش الاحتلال يصل المغرب ويوقع مذكرة تفاهم دفاعية.. صور

أول لقطات من مسلسل هند صبري "البحث عن علا" قبل طرحه على نتفليكس

فيديو

عودة رمضان صبحي مرفوضة.. ماذا قال الخطيب عن انتخابات الأهلي وحسام عاشور

أنقذوا الصناديق.. انتشال 5 ملايين جنيه من مياه الأمطار

ماذا قال هاني شاكر عن محمد رمضان وويجز وحمو بيكا؟ "فيديو"

لماذا يحدث تساقط الشعر ؟.. إليك أحدث العلاجات.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ