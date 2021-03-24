في عيد ميلاد نادية الجندي .. حكاية زواجها من عماد حمدي

تحتفل الفنانة نادية الجندى، اليوم الأربعاء 24 مارس، بعيد ميلادها الـ 75، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1946، وهى إحدى النجمات اللاتى قدمن العديد من الأدوار الجيدة والتى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية.

بدأت نادية الجندي مشوارها الفني عام 1958 ومنحها الجمهور لقب نجمة الجماهير بعد أن نجحت أفلامها في تحقيق أعلى إيرادات ودخلت في منافسة مع كبار النجوم مثل عادل إمام ونور الشريف وأحمد زكي ومحمود عبد العزيز.





ولكن حياة نادية الجندي الشخصية تعد مثار للجدل دائمًا، فقد تزوجت مرتين الأولى من النجم عماد حمدي والثانية من المنتج محمد مختار، ورغم أن نادية الجندي قليلة الحديث عن حياتها الخاصة إلا أن البعض إتهمها بالتخلي عن عماد حمدي رغم أنه ساندها ببداية مشوارها الفني ولكن نادية خرجت بأكثر من برنامج تلفزيوني وأكدت أنها لم تتخل عن طليقها، فرغم إنفصالهما إلا أنها أكدت مساندتها له طوال فترة مرضه حيث ظلت بجانبه في المستشفى رغم محاولات الأطباء لمنع زيارتها له بسبب تدهور حالته الصحية وقتها.





وبعيدًا عن الجدل حول حياة نادية الجندي الشخصية ، فقد قدمت عشرات الأفلام أبرزها بمبة كشر وجبروت امرأة ومهمة في تل أبيب والمدبح ورغبة متوحشة وعصر القوة وبونوبونو وأمن دولة والرغبة وإغتيال وامرأة هزت عرش مصر.