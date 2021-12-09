في ذكرى وفاة كرم مطاوع | انفصل عن زوجته في أيامه الأخيرة

يحل اليوم الخميس 9 ديسمبر ذكرى وفاة الفنان كرم مطاوع ، الذى ولد في 7 ديسمبر عام 1933، ورحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم عام 1996 بعد صراع مع مرض السرطان.

إنطلاقة كرم مطاوع

وظهرت موهبة التمثيل لدى مطاوع منذ طفولته فكان يقوم بتقليد أفراد عائلته ويتابع العروض المسرحية التي كانت يقدمها طلاب مدرسته وعلى الرغم من التحاقه بكلية الحقوق إلا أنه لم يستطع الابتعاد عن التمثيل وأدرك أن الموهبة وحدها لا تكفي فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وانتظم في دراسته بجانب دراسة مواد الحقوق حتى تخرج في نفس عام تخرجه في كلية الحقوق.

وذاع صيت كرم مطاوع بعد عودته من إيطاليا عام 1964 التي استمر بها في بعثة تعليمية لمدة 5 سنوات وفي عام 1970 وعندما فكر المخرج يوسف شاهين في تحويل قصة الكاتب عبد الرحمن الشرقاوي (الأرض) إلى فيلم سينمائي استعان شاهين بالفنان الشاب المتقد بالذكاء والحيوية كرم مطاوع.

حياة كرم مطاوع الأسرية

لدى كرم مطاوع 3 أبناء، ولدين ذكور بالإضافة إلى الفنانة حنان مطاوع - في ليست ابنته الوحيدة - حيث سبق أن أنجب من زوجته الأولى الدكتورة الإيطالية ميريث فالجوم أو مارجريتا، ابنين هما عادل وكريم.

وكان كرم مطاوع تعرف عليها أثناء منحة في روما وتم الزواج بينهما في أثناء زيارة لهما لمصر عام 1962، قبل أن يعودا إلى روما لاستكمال الدراسة، وانفصلا بعد سنوات، وسافرت إلى بلدها بصحبة ابنيها.

الزيجة الثانية لـ كرم مطاوع كانت من الفنانة القديرة سهير المرشدي، والتي كانت طالبة لديه في المعهد العالي للفنون المسرحية، وأنجبت له ابنته الفنانة حنان مطاوع، واستمر زواجهما 20 عاما.

الفنان الراحل كرم مطاوع تزوج، للمرة الثالثة والأخيرة، لفترة قصيرة من الإعلامية والمذيعة ماجدة عاصم، والدة المذيع الشاب الراحل عمرو سمير، وذلك قبل عام واحد من وفاته.

طلاق كرم مطاوع وإصابته بـ السرطان

وبعد زواجهما بفترة قصيرة، علم كرم مطاوع إصابته بالسرطان وعلى الفور انفصل عنها وسافر لتلقى العلاج في الخارج، وبعد شهر تقريبا وافته المنية.