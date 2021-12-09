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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى وفاة كرم مطاوع | قصة صراعه مع السرطان ووفاته المأساوية

كرم مطاوع 
كرم مطاوع 

يحل اليوم الخميس 9 ديسمبر ذكرى وفاة الفنان كرم مطاوع، الذى ولد في 7 ديسمبر عام 1933، ورحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم عام 1996 بعد صراع مع مرض السرطان. 

 

إنطلاقة كرم مطاوع 

وظهرت موهبة التمثيل لدى مطاوع منذ طفولته فكان يقوم بتقليد أفراد عائلته ويتابع العروض المسرحية التي كانت يقدمها طلاب مدرسته وعلى الرغم من التحاقه بكلية الحقوق إلا أنه لم يستطع الابتعاد عن التمثيل وأدرك أن الموهبة وحدها لا تكفي فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وانتظم في دراسته بجانب دراسة مواد الحقوق حتى تخرج في نفس عام تخرجه في كلية الحقوق.

وذاع صيت كرم مطاوع بعد عودته من إيطاليا عام 1964 التي استمر بها في بعثة تعليمية لمدة 5 سنوات وفي عام 1970 وعندما فكر المخرج يوسف شاهين في تحويل قصة الكاتب عبد الرحمن الشرقاوي (الأرض) إلى فيلم سينمائي استعان شاهين بالفنان الشاب المتقد بالذكاء والحيوية كرم مطاوع.

 

قصة رحيل كرم مطاوع 

وكشف نجلته الفنانة حنان مطاوع عن تفاصيل وفاة الراحل (كرم مطاوع) فى أحد اللقاءات التليفزيونية، إذ أكدت أن والدها دخل المستشفى قبل وفاته بفترة وكان يعاني من مرض السرطان، وكان من المقرر أن يسافر إلى فرنسا لتقلي العلاج إلا أن القدر لم يمهله. 

وتابعت حنان مطاوع أنها اعتذرت فى هذه الفترة عن عدم دخول الامتحانات الجامعية حتى ترافق والدها فى السفر، خاصة أنه كان منفصلًا عن والدتها. 

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