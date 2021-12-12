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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

جودة واهتمام بذوي الهمم..

القومية للأنفاق تكشف أسباب حصد المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو على جوائز عالمية |فيديو

المرحلة الرابعة للخط
المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق

قال الدكتور عصام والي ، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، تعليقا على حصد المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق العديد من الجوائز العالمية، إن الخط الثالث من مترو الأنفاق من الخطوط الهامة والذي يطلق عليه " المايسترو " ، ويبلغ طوله 11 كيلو مترا ، ومكون من 10 محطات ، موضحا أنه حصل على الجائزة الأولى عالميا كأفضل مشروع نقل بأحد المجالات الأمريكية ن وجائزة أخرى بمعرض دبي الأخير .

 

وأضاف الدكتور عصام والي ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن الخط الثالث من مترو الانفاق يتميز بأنظمة متقدمة للتحكم في عربات المترو ، وجودة مكونات المشروع ، ومراعاة كافة احتياجات ذوي الهمم بالمرحلة الرابعة ، مشيرا إلى أن جميع المحطات مزودة بالسلالم الكهربائية ومصاعد لكبار السن ، ونوعية القطارات في تلك المرحلة من أحدث العربات في العالم .

 

وأشار " والي " إلى أن جميع تلك المكونات والجودة والتكلفة ساعدت المشروع على حصد العديد من الجوائز ، منوها أن هذه الشبكة تتحمل 4 مليون راكب يوميا ، ضمن خطة الدولة 2030  .

وأردف أنه سيتم افتتاح المرحلة الرابعة خلال الأسابيع القادمة ، مشيرا إلى أن 2022 ستكون زاخرة بافتتاحات مشروعات النقل ، المنفذة بالكامل من قبل شركات مصرية خالصة . 

القومية للانفاق المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق توك شو الهيئة القومية للانفاق

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