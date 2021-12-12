موجة أمطار جديدة ونشاط رياح.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

تشهد الأحوال الجوية، اعتبارا من غدا الاثنين، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد يصاحبه موجة أمطار جديدة على مختلف محافظات الجمهورية وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.



وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الـ 6 أيام القادمة، سوف يعود لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارا والسواحل الشمالية أيضا، ويكون معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يبقى الطقس بارد خلال ساعات الليل.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد، فإن معدلات انخفاض درجات الحرارة خلال طقس الـ 6 أيام القادمة، سيكون بقيم تتراوح ما بين درجتين إلى 5 درجات مئوية على مختلف محافظات الجمهورية.

وتكون الظواهر الجوية المؤثرة في طقس الـ 6 أيام القادمة، يظل هناك نشاط للشبورة المائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد، وتخف حدة الشبورة المائية على الطرق اعتبارا من الثلاثاء القادم.

وعن فرص سقوط الأمطار خلال طقس الـ 6 أيام القادمة، سوف يشهد هذا الأسبوع فرص أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق متفرقة بالبلاد، اعتبارا من غدا الاثنين وحتى نهاية الأسبوع يوم الجمعة القادمة.

وبحسب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية عن طقس الـ 6 أيام القادمة، قالت إن فرص الأمطار ستكون على السواحل الشمالية وشمال الدلتا والوجه البحري أيضا، على فترات متقطعة ما بين المتوسطة والخفيفة وتستمر من غدا الاثنين حتى يوم الجمعة القادمة.

ويشهد طقس الـ 6 أيام القادمة، أيضا نشاط للرياح على مناطق بالسواحل الشمالية والسواحل الغربية وجنوب سيناء أيضا تكون على فترات متقطعة ييدأ نشاطها من يوم الثلاثاء وتستمر أيضا حتى الجمعة.



وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس الـ 6 أيام القادمة، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 22 إلى 19 درجة.

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 21 إلى 18 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تتراوح ما بين 27 إلى 21 درجة.

شمال الصعيد تتراوح ما بين 23 إلى 19 درجة.

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 28 إلى 21 درجة.

