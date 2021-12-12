عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجة أمطار جديدة ونشاط رياح.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

طقس الـ 6 أيام القادمة
طقس الـ 6 أيام القادمة

تشهد الأحوال الجوية، اعتبارا من غدا الاثنين، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد يصاحبه موجة أمطار جديدة على مختلف محافظات الجمهورية وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.
 

 

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الـ 6 أيام القادمة، سوف يعود لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارا والسواحل الشمالية أيضا، ويكون معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يبقى الطقس بارد خلال ساعات الليل.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد، فإن معدلات انخفاض درجات الحرارة خلال طقس الـ 6 أيام القادمة، سيكون بقيم تتراوح ما بين درجتين إلى 5 درجات مئوية على مختلف محافظات الجمهورية.

وتكون الظواهر الجوية المؤثرة في طقس الـ 6 أيام القادمة، يظل هناك نشاط للشبورة المائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد، وتخف حدة الشبورة المائية على الطرق اعتبارا من الثلاثاء القادم.

وعن فرص سقوط الأمطار خلال طقس الـ 6 أيام القادمة، سوف يشهد هذا الأسبوع فرص أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق متفرقة بالبلاد، اعتبارا من غدا الاثنين وحتى نهاية الأسبوع يوم الجمعة القادمة.

وبحسب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية عن طقس الـ 6 أيام القادمة، قالت إن فرص الأمطار ستكون على السواحل الشمالية وشمال الدلتا والوجه البحري أيضا، على فترات متقطعة ما بين المتوسطة والخفيفة وتستمر من غدا الاثنين حتى يوم الجمعة القادمة.

ويشهد طقس الـ 6 أيام القادمة، أيضا نشاط للرياح على مناطق بالسواحل الشمالية والسواحل الغربية وجنوب سيناء أيضا تكون على فترات متقطعة ييدأ نشاطها من يوم الثلاثاء وتستمر أيضا حتى الجمعة.


وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس الـ 6 أيام القادمة، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 22 إلى 19 درجة. 
السواحل الشمالية  تتراوح ما بين 21 إلى 18 درجة. 
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر  تتراوح ما بين 27 إلى 21 درجة. 
شمال الصعيد  تتراوح ما بين 23 إلى 19 درجة. 
جنوب الصعيد تتراوح ما بين 28 إلى 21 درجة. 
 

طقس الـ 6 أيام القادمة درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم الطقس في مصر

ترشيحاتنا

التنمية المحلية: توفير 92% من الأراضي المطلوبة لحياة كريمة بـ20 محافظة

مزاد جديد لسيارات نيابات الأزبكية ومنشأة ناصر

انقطاع الكهرباء عن 280 ألف منزل ومنشأة.. عاصفة مدمرة تضرب كندا

مقر جامعة الدول العربية.. انطلاق اجتماعات المكتب التنفيذي العربي للكهرباء

هند صبري: فيلم الجزيرة ملحمى يشبه الأب الروحي وهو علامة فارقة في مشوارى

موجة أمطار جديدة ونشاط رياح.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار مبان وفقدان العشرات.. شاهد| انفجار خط أنابيب غاز في إيطاليا

أول تعليق من الدكتور أحمد كريمة على واقعة حلق شعر الفنانة شيرين

هيئة الأرصاد الجوية تنصح بضرورة ارتداء الملابس الشتوية.. فيديو

موعد مباراة مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب

3 آيات قرآنية لها تأثير عجيب على أبنائك.. احرص على ترديدها يوميًا

الرئيس السيسي يستقبل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي

أول تعليق من ترامب على قمة بايدن وبوتين الأخيرة

زوجة صاحب الصورة الشهيرة مع شيرين تهاجمه: قريبا طليقي ولا يهتم بأولاده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل جديدة في طلاق شيرين وحسام حبيب .. النجمة تعترف: لسة بحبه وحلقت شعري عشان مبقاش حلوة في عينه.. أمي رفضته وشافته عيل.. جوازنا كان غلطة.. والصلح محتاج معجزة

مقطع مرعب.. شاهد لحظة هجوم أفعى ضخمة على صائد ثعابين|فيديو

خلال المباراة.. شاهد مشجع يعرض الزواج على حبيبته وسط المدرجات|فيديو

شاهد.. حادث دهس مروع أمام ماكينة صراف آلي في الرياض

فيديو

قبل الواقعة بدقائق .. صديق ضحايا حادث دهس الشيخ زايد يروى تفاصيل جديدة

هتولد في الشارع.. أمريكا تمنع أحمد حسن وزينب من العودة إلى مصر

السندريلا لم تنتحر.. صديق الراحلة سعاد حسنى يعلن مقتلها ويكشف تفاصيل جديدة

عاوزه راجل.. شيرين عبد الوهاب تكشف المستور بعد حلاقة شعرها.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

اﻟﻤﺰﻳﺪ