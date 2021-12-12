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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وفد عماني يتفقد مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة للاستفادة من التجربة العمرانية المصرية|صور

صدى البلد

قام وفد حكومي رفيع المستوى من سلطنة عمان، برئاسة الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان، ومسئولي وزارة الإسكان بعمان، بزيارة تفقدية للعاصمة الإدارية الجديدة، يرافقهم  المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك لبحث سبل التعاون والاستفادة من التجربة العمرانية المصرية.

وأوضح المهندس شريف الشربينى، أنه تم استقبال الوفد العماني بمقر جهاز المدينة لعرض الموقف التنفيذي  للعاصمة الإدارية الجديدة، وتوضيح أهم المعالم الرئيسية بها، وتقديم شرح واف حول مكونات المدينة، بجانب  تلقي  بعض الاستفسارات من اعضاء الوفد العماني، وتم الرد على الاستفسارات من قبل  مسئولى وزارة الإسكان بمصر.

وأضاف: تبع ذلك جولة تفقدية لأعضاء الوفد العماني بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، بدءا من البرج الأيقوني وهو اعلى برج بإفريقيا، حيث تم إطلاع أعضاء الوفد على أهم معالم المدينة  من اعلى البرج، والذي يمكن مشاهدة جميع مواقع العاصمة من اعلاه، حيث تفضل أعضاء الوفد بالصعود للطابق الثاني والخمسين من البرج.

وقال: شملت الزيارة تفقد مشروع الحدائق المركزية"كابيتال بارك"، والتي تعد من أكبر الحدائق المركزية على مستوى العالم، حيث أبدى  أعضاء الوفد إعجابهم الشديد بما ينجزه المصريون في هذا الصرح العظيم، ثم تبع ذلك جولة تفقدية لأهم المعالم الرئيسية بالمدينة، والتى شملت  الحي السكني الخامس R5 - مسجد مصر - مبنى مجلس الوزراء - الحي الحكومي ومبنى البرلمان المصري، ثم الحي السكني الثالث R3.

من جانبه، تقدم وزير الإسكان العماني، بخالص الامتنان والتقدير لكل المصريين وفي مقدمتهم القيادة السياسية،  التي تقوم على تنفيذ هذا الإنجاز المصري والصرح العظيم والمتمثل في العاصمة الإدارية الجديدة.

واكد المهندس شريف الشربينى أن السر وراء حجم الإنجاز بالعاصمة الإدارية الجديدة، هو المتابعة المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجانب الإصرار والعزيمة من كل مصري يعمل داخل هذا المشروع العظيم.

جدير بالذكر،  أن الوفد العماني، ضم الدكتور محمد المطوع، وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بعمان، واشرف المحروقي، رئيس مكتب وزير الإسكان العماني، والمهندس محمد الجابري، مدير عام الاسكان بمسقط بسلطنة عمان، والمهندس سلطان الغافري، مدير عام الاسكان بمحافظة ظفار بسلطنة عمان، وعلي العيسائي، مدير عام الإسكان بمحافظة شمال الشرقية، وجمال الهادي، رئـيس الهوية والتواصل.

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