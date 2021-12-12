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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إيناس عبد الحليم تفتح ملف ضحايا بيزنس الولادة القيصرية في مصر الثلاثاء المقبل

النائبة ايناس عبدالحليم
النائبة ايناس عبدالحليم عضو مجلس النواب

صرحت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، أن لجنة الصحة ستناقشطلب إحاطة
بشأن وجود ضحايا نتاج بيزنس الولادة القيصرية في مصر، والمقدم منها لكشف فساد هذا الملف.

 

وأكملت “ عبدالحليم ” أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا بنسبة 63% في عمليات الولادة القيصرية بحسب دراسة سابقة نشرت في صحيفة الجارديان.


وأوضحت النائبة، أنه بالرغم من أن منظمة الصحة العالمية وضعت قاعدة لنسب الولادة القيصرية بألاّ تتجاوز في أي مجتمع عن 15%، إلا أن مصر تخطته بمراحل، بسبب رغبة المستشفيات والأطباء في تحصيل أموال أكثر،ومن ثم، فيقع كثيرات من ذوات «الحمل الحرج»، فريسة لبيزنس الولادة القيصرية، مما يعرضهن لفقدان الجنين جراء إهمال الطبيب وكذلك أضرار صحية تصل إلى الوفاة.

 

واضافت عضو مجلس النواب ،أن المستشفيات تصر على إجراء ولادة قيصرية لتحقيق أرباح هلامية، رغم أن الأنسب لهذه الحالات هي الولادة الطبيعية،كما أن هناك مضاعفات كثيرة قد تلحق بالحامل، نتيجة عدم أو سوء التشخيص مثل النزيف أثناء فترة الحمل أو النزيف الحاد أثناء عملية الوضع، مما يستدعى استئصال الرحم، أو ينتج عنه إصابات للمثانة، والأمعاء، والحالب مع وجود أطباء يستغلون غلاء أسعار الولادة القيصرية.
 


وطالبت البرلمانية، بنشر توعية بآلية التعامل مع الحمل الحرج بمختلف حالاته، والقضاء على بيزنس الولادة القيصرية، من خلال إلزام المستشفيات الخاصة والأطباء بآلية التعامل مع الحمل الحرج، وأن يتم تفضيل الولادة الطبيعية ما لم تكن الحالات تتطلب ذلك.

ولادة قيصرية النزيف فترة الحمل استئصال الرحم المستشفيات الخاصة

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