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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يشدد على منع دخول المواطنين غير الحاصلين على لقاح كورونا إلى المنشآت الحكومية

منع دخول المواطنين
منع دخول المواطنين غير الملقحين ضد كورونا

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات بالمتابعه اليومية لتطبيق قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021  بحظر دخول المواطنين  إلى المصالح والجهات الحكومية لتلقى الخدمات وإنهاء الإجراءات المختلفة إلا بعد التأكد من الحصول على لقاح فيروس كورونا أو تقديم شهادة بسلبية مسحة نتيجة التحليل PCR . 

مؤكدا علي تشكيل فرق للمرور علي الوحدات المحلية والمديريات والمصالح الحكومية والمراكز التكنولوجية للتأكد من التزام القائمين علي تلك المنشآت بتنفيذ القرار.

كما شدد المحافظ علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية الصحة ونشر حملات توعية بأهمية تلقي اللقاح لرفع معدلات السلامة العامة بين المواطنين خاصة وأن الدولة المصرية قد وفرت ملايين الجرعات من اللقاحات بمختلف انواعها لتسهيل حصول المواطنين عليه.

لافتا أنه تم توفير وتجهيز العديد من مراكز تلقي اللقاح لتغطية كافة قطاعات المحافظة في إطار التيسير علي المواطنين.  

وناشد محافظ الجيزة  جميع المواطنين الذين لم يحصلوا على اللقاح حتى الآن، بسرعة التسجيل و التوجه لأقرب مركز ثابت أو متحرك لتلقي اللقاح، حرصاً على سلامتهم، موجهاً بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على التباعد، لضمان سلامة الجميع.

محافظ الجيزة رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء لقاح فيروس كورونا فيروس كورونا التحليل PCR

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