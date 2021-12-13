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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سانج يونج تكشف عن أولى سياراتها الكهربائية | صور

سانج يونج تكشف عن
سانج يونج تكشف عن اولى سياراتها الكهربائية

استطاعت شركة سانج يونج الكورية أن تحتل مكانة كبيرة داخل الأسواق العالمية، نسبة إلى اصداراتها الشهيرة من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من عائلة الـ SUV، ولكن يبدو أن الصانع الكوري يسعى لتعزيز تواجده عبر نسخة كهربائية الأداء، لتكن هي النسخة الأولى التي تعمل بهذه التقنية من قبل سانج يونج.

سانج يونج تكشف عن اولى سياراتها الكهربائية

 

كشفت شركة سانج يونج الكورية عن نسختها الجديدة والتي تنتمي إلى فئة السيارات الكهربائية، صاحبة اللقب Korando e-Motion، حيث تعتمد السيارة على محرك كهربائي يستطيع ان ينتج قوة قدرها 140 كيلوواط/190 حصانا.

بينما دعمت Korando e-Motion ببطارية كهربائية سعة 61.5 كيلوواط/ساعة، مما تمنحها افضلية السير لقطع مدى يقدر بـ 339 كيلومتر، بالإضافة إلى إمكانية الشحن خلال 33 دقيقة عبر تقنية الشاحن السريع CCS، وذلك بين بنسبة تتراوح من 20 % إلى 80 % .

وتأتي السيارة سانج يونج Korando e-Motion بتصميم خارجي مفعم بالحيوية والمظهر الرياضي، من خلال الواجهة الامامية ذات المصابيح الحادة، و مصابيح الضباب المتعددة المقاطع والتي تقع على جانبي الصادم الامامي، بينما يبلغ طول السيارة نحو 4.50 لتر، مع مساحة تخزين خلفية تسع لـ 550 لتر، مما يعكس مساحتها الداخلية الرحبة والتي تتسع إلى 5 مقاعد.

وتضم السيارة Korando e-Motion اقطاب ثنائية على جانبي السقف، بالإضافة إلى مفهوم خماسي الأبواب يشمل الحقيبة الخلفية، بينما ترتكز على جنوط رياضية فضية اللون ذات تصميم هندسي انيق، واقواس نصف دائرية تزين الناحية العلوية من محيط العجلات، بالإضافة إلى عتبات جانبية بارزة، وموجات انسيابية بالهيكل الخارجي تمنحها الأفضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

سانج يونج الأسواق العالمية شركة سانج يونج سانج يونج الكورية Korando e-Motion

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