بالأسعار والمواصفات.. سانج يونج تيفولي XLV موديل 2021

تنافس السيارة الكورية سانج يونج داخل الأسواق العالمية والمصرية للسيارات، وذلك عبر إصدارها الشهير والذي ينتمي إلى فئة الـSUV تيفولي XLV موديل 2021، و حصل هذا النموذج على تصميم يتسم بالرحابة نظرا للمساحة الداخلية، بينما ضمت السيارة باقة مختلفة من التجهيزات، و عوامل السلامة والرفاهية.





تتمتع سانج يونج تيفولي XLV موديل 2021 بحزمة متطورة من وسائل الأمن والسلامة والتي تشمل، منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، و نظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل، و مرايات جانبية كهربائية، و مستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية لسهولة اصطفاف السيارة.





تأتي الفئة الأعلى تجهيزا بباقة اخرى من مواصفات الحماية والتي تضمنت، نظام الثبات الإلكتروني ESP، و برنامج دعم الفرامل، و برنامج المساعدة على خوض المرتفعات HDC.





زودت سانج يونج تيفولي XLV موديل 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 128 حصان، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.





تتمكن السيارة من خلال هذه القدرات الفنية أن تتسارع من نقطة الاستعداد 0 لتصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 12.7 ثانية، بينما يلغ استهلاكها من الوقود نحو 7.6 لتر، وذلك عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كم.









ويبلغ السعر الرسمي للسيارة سانج يونج تيفولي XLV موديل 2021





الفئة الأولى أوتوماتيك موديل COMFORT 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 325 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل STYLE 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 345 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل LUXURY 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 365 ألف جنيه.