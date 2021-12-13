رنا سماحة تضع مولودها الأول.. شاهد

أعلنت الفنانة رنا سماحة، عن إنجابها مولودها الأول ، من خلال تدوينه نشرتها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتبت رنا سماحة " الحمدلله الذى تَفَضَّل عَلَيّا بغير حول منى ولا قوه الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات رزقنى الله بمولودى الاول ( مَالِك سامر ابو طالب ).

وأضافت :"اسأل الله ان يجعله قرة عين لى و لوالده و يجعله من الصالحين و يرزقنا بِرُّه و بارك لنا فيه و احفظه من كل شر و حسد اللهم اجعله سند و عون لى و لوالده امين يارب العالمين ".

ويذكر ان الفنانة رنا سماحة ، قالت إن الحمل لم يمنعها من القيام بأى شئ خاصة إحيائها للحفلات الغنائية، معقبة: "الدكتور بتاعى تعب منى ربنا يكون فى عونه وكل ما اسأله على حاجة يقولى إعملى اللى انتى عاوزاه".



وأضافت رنا سماحة، خلال استضافتها ببرنامج راجل و2 ستات والمذاع عبر فضائية on e، أن الدكتور لم يمنعها من تناول أى أكلات ولكن ما عدا "الفسيخ والقرفة".



وأشارت رنا سماحة، إلى أنها تقضى شهور الحمل فى شعور متفاوت ما بين سهولة أولى شهور الحمل وصعوبتها فى الشهور الأخيرة.