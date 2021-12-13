عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رنا سماحة تضع مولودها الأول.. شاهد

صدى البلد

أعلنت الفنانة رنا سماحة، عن إنجابها مولودها الأول ، من خلال تدوينه نشرتها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتبت رنا سماحة " الحمدلله الذى تَفَضَّل عَلَيّا بغير حول منى ولا قوه الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات رزقنى الله بمولودى الاول ( مَالِك سامر ابو طالب ).

وأضافت :"اسأل الله ان يجعله قرة عين لى و لوالده و يجعله من الصالحين و يرزقنا بِرُّه و بارك لنا فيه و احفظه من كل شر و حسد اللهم اجعله سند و عون لى و لوالده امين يارب العالمين ". 

ويذكر ان الفنانة رنا سماحة ، قالت إن الحمل لم يمنعها من القيام بأى شئ خاصة إحيائها للحفلات الغنائية، معقبة: "الدكتور بتاعى تعب منى ربنا يكون فى عونه وكل ما اسأله على حاجة يقولى إعملى اللى انتى عاوزاه".


وأضافت رنا سماحة، خلال استضافتها ببرنامج راجل و2 ستات والمذاع عبر فضائية on e، أن الدكتور لم يمنعها من تناول أى أكلات ولكن ما عدا "الفسيخ والقرفة".


وأشارت رنا سماحة، إلى أنها تقضى شهور الحمل فى شعور متفاوت ما بين سهولة أولى شهور الحمل وصعوبتها فى الشهور الأخيرة.

رنا سماحه

ترشيحاتنا

فينيسيوس: قدمنا أفضل مبارياتنا أمام أتليتكو.. وسنحصد العديد من الألقاب مع نهاية الموسم

لاعب تونس: ساسي لا يريد العودة للزمالك

أحمد السيد: كنت سببا في تعاقد الأهلي مع محمد شريف.. والأهلي رفض عرضا من بريمن لاحترافه

أحمد السيد: حزين بسبب عدم تواجدي داخل النادي الأهلي وعدم تقدير تاريخي

بي بي سي: محمد صلاح ضمن التشكيل المثالي للجولة 16 من الدوري الإنجليزي

ناشئ الزمالك: النادي استغنى عني مجانًا لأنني لست نجل فاروق جعفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من الدكتور أحمد كريمة على واقعة حلق شعر الفنانة شيرين

هنا شيحة تكشف تفاصيل تعرضها للاغتصاب الزوجي في "النهاردة يوم جميل".. فيديو

بتأكلني بإيدها.. والد حسام حبيب يكشف أسرار طلاق شيرين عبد الوهاب

سألها عن العشاء فطعنته بالسكين.. القصة الكاملة لمقتل زوج على يد زوجته

بسمة وهبة تفجر مفاجأة عن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. تفاصيل

حظر الأفراح وتقديم الشيشة بسبب كورونا.. وعقوبات رادعة للمخالفين

علاء نبيل: مباراة مصر والأردن شهدت حدثا فريدا بين كيروش ومساعديه

ازمة فى المنتخب بين كيروش وضياء السيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عز البرد.. 20 صورة لحفل تامر حسني بإحدى جامعات 6 أكتوبر

جسد دور واحد ميت.. ماذا حدث لفيلسوف الكوميديا الضيف أحمد في لحظاته الأخيرة؟

بالطرحة.. ياسمين صبري تصل السعودية لحضور ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. شاهد

الكليم ..أول سجاد طبيعي عرفه البشر واقترب من الانقراض فظهر بتصميمات عصرية| نوستالجيا

فيديو

حملات تنظيف المقابر من السحر تعثر على ٢٠ عملا بداخلها

بحضور السيسي.. تفاصيل فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم 2022.. فيديو

أدواره ونهايته ثانوية.. رحيل الفنان محمد عبد الحليم .. فيديوجراف

قريبا طليقي.. زوجة صاحب الصورة الشهيرة مع شيرين تفجر مفاجأة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ