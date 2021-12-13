دراسة أمريكية: قوة كورونا تتراجع مع الوقت.. فيديو

عرضت قناة العربية فيديو يوضح ان خطر كورونا يزول مع الوقت، وفقا لدراسة أمريكية وتاريخ الحياة البشرية مع الاوبئة وتخطيها وهو ما يعطي أملا بإمكانية التحكم بجائحة كورونا وفق الدراسة الأمريكية .

وأضاف الفيديو ان الدراسة أكدت أن قوة كورونا قد تتراجع مع الوقت مستندة إلى تاريخ أوبئة سابقة من ضمنها الانفلونزا الاسبانية التي قتلت الملايين وهددت حياة البشرية الا ان قوتها تراجعت مع مرور السنين وشكل العالم مناعة القطيع ضدها.

وأوضح الفيديو ان هناك مختصين أمريكيين يروون انه في حال لم يختف الوباء فستكون المتحورات شديدة العدوى لكنها لن تؤدي لأمراض سريرية.

وتابع الفيديو أنه رغم الأمل الذي أوجدته الدراسة الا ان دولا عدة رفعت درجة التأهب ضد اوميكرون بسبب الزيادة السريعة في عدد الإصابات من ضمنها بريطانيا.

