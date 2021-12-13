نائبة التنسيقية: تعديلات قانون ذوي الهمم تتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان

لتحسين أوضاعهم

كشفت دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل تقدمها بمشروع قانون لتعديل القانون 200 لسنة 2020 الخاص بذوي الهمم.



وأكدت دعاء عريبي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن هذا الأمر جاء حتى يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتدشين صندوق قادرون باختلاف.



وأضافت دعاء عريبي، أنها تحركت في هذا الصدد بناءً على توجه الدولة بكافة مؤسساتها، وفي ضوء ما نادى به الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما دعا لإنشاء صندوق قادرون باختلاف خلال احتفالية ذوي الهمم.



وأوضحت دعاء عريبي، أنه تم تقديم مشروع القانون بالأمس، وأحاله رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي للجنة التضامن لمناقشته، لافتة إلى أن الفكرة ليست في تغيير اسم الصندوق فقط، وإنما إضافة تعديلات جوهرية على القانون الخاص به؛ ومنها تعديل مادة رقم 1 والمادة رقم 2.



وتابعت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الصندوق له أثر إيجابي والجميع لمسه في حديث الرئيس السيسي خلال احتفالية قادرون باختلاف، لافتة إلى أن مقر الصندوق سيكون في القاهرة وله فروع أخرى بالمحافظات، وسيتم مناقشة هذا المشروع في أقرب وقت.