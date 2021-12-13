عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لتحسين أوضاعهم

نائبة التنسيقية: تعديلات قانون ذوي الهمم تتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان

مجلس النواب
مجلس النواب

كشفت دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل تقدمها بمشروع قانون لتعديل القانون 200 لسنة 2020 الخاص بذوي الهمم.


وأكدت دعاء عريبي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن هذا الأمر جاء حتى يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتدشين صندوق قادرون باختلاف.


وأضافت دعاء عريبي، أنها تحركت في هذا الصدد بناءً على توجه الدولة بكافة مؤسساتها، وفي ضوء ما نادى به الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما دعا لإنشاء صندوق قادرون باختلاف خلال احتفالية ذوي الهمم.


وأوضحت دعاء عريبي، أنه تم تقديم مشروع القانون بالأمس، وأحاله رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي للجنة التضامن لمناقشته، لافتة إلى أن الفكرة ليست في تغيير اسم الصندوق فقط، وإنما إضافة تعديلات جوهرية على القانون الخاص به؛ ومنها تعديل مادة رقم 1 والمادة رقم 2.


وتابعت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الصندوق له أثر إيجابي والجميع لمسه في حديث الرئيس السيسي خلال احتفالية قادرون باختلاف، لافتة إلى أن مقر الصندوق سيكون في القاهرة وله فروع أخرى بالمحافظات، وسيتم مناقشة هذا المشروع في أقرب وقت.

دعاء عريبى مجلس النواب شباب الأحزاب ذوى الهمم مشروع قانون

موضوعات متعلقة

مجلس الشمس يشارك ذوي الهمم احتفالهم الشهري بالنادي ..صور

ترشيحاتنا

اصطدمت بجسم غريب..تعرض غواصة نووية أمريكية لأضرار جسيمة في بحر الصين الجنوبي|شاهد

جديد في مصر .. جيلي تكشف النقاب عن كولراي 2022.. تفاصيل

الليرة اللبنانية تسجل انهيارا تاريخيا أمام الدولار

بشرى سارة.. إنتاج لقاح مصري ضد كورونا في هذا الموعد.. فيديو

المفتي: الإخوان إرهابيون ومخربون ويستخدمون حروب الجيل الخامس

الإعفاءات الضريبية على الأدوية والمواد الفعالة ..تشجع الصناعة وتخفف عن المواطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض الأسعار..أول تعليق من الزراعة على قرار السيسي بإلغاء ضرائب القيمة المضافة

ميدو عن أزمة شريفة ماهر: يوم القيامة قرب

50 ألف جنيه وحبس عامين عقوبة نشر «الكوميك»

بسمة وهبة تفجر مفاجأة عن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. تفاصيل

سألها عن العشاء فطعنته بالسكين.. القصة الكاملة لمقتل زوج على يد زوجته

100جنيه لمغادرة مصر و25 قرشا للمشروبات الغازية.. إقرار رسوما ضريبية جديدة

علاء نبيل: مباراة مصر والأردن شهدت حدثا فريدا بين كيروش ومساعديه

بشرى سارة.. وزير التموين يكشف تفاصيل انخفاض أسعار اللحوم في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نعومي كامبل وريا أبي راشد في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي... شاهد

صور النجوم على الريد كاربت في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.. شاهد

72 ساعة تحريات.. كيف كشفت الداخلية العقل المدبر للتسريب المنسوب لمسئولين بالدولة؟

السيسي يوجه بتطوير قناة السويس ومجراها الملاحي

فيديو

الداخلية تكشفهم .. اعترافات المتهمين في التسريب المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة

النشرة الفنية.. ندم حورية فرغلي على الظهور عارية وفنانة تتهم ابنها بالنصب عليها

لخطورتها المفرطة.. تحركات لمنع تداول حقنة البرد السحرية "فيديو"

رجموك ياولدي.. والد حسام حبيب يثير الجدل بتصريحاته عن انفصال نجله وشيرين

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ