مستشار طبي: هيرا كاريزما أول براند يهتم بعناية شعر الطفل في العالم العربي

قالت الدكتورة يارا زغلول، أخصائية التجميل والليزر، والمستشار الطبي لبراند هيرا كاريزما، إن هيرا كاريزما أول براند يهتم بعناية شعر الطفل في مصر والعالم العربي، مشيرًة إلى أن البراند يخاطب كل مشاكل الشعر الخاصة بالأطفال.

وتابعت يارا زغلول، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، الإثنين، أن الشركة الخاصة ببراند هيرا كاريزما لديها 25 خبيرة شعر على صفحة موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، للرد على استفسار الأمهات حول كيفية العناية بشعر الطفل، ووصف أقرب صيدلية تقوم ببيع الكورس.

وأضافت أن الكورس الأحمر الخاص بعناية الشعر يوجد به بخاخة طبية تقتل الحشرات، أما الكورس الأخضر فيحتوي على حمام الكريم المناسب للشعر الكيرلي، أما الكورس الأصفر فهو عبارة عن شامبو وحمام كريم مناسب مع البروتين، والبروتين الخاص بالشعر، أمام الكورس الأزرق فيعمل على علاج تساقط الشعر، ويحفز الشعر على التنبيت.

كورس هيرا كاريزما يغطي كافة مشاكل الشعر بصورة طبية

قالت الدكتورة يارا زغلول، أخصائية التجميل والليزر، والمستشار الطبي لبراند هيرا كاريزما، إن شعر الطفل أول عامين ونصف لا يظهر فيه التساقط أو وجود الفراغات، وبعد ذلك قد تظهر مشاكل الطفل مثل عدم إطالة شعر الطفل بالصورة المماثلة للأطفال، وفي هذه الحالة يجب النظر إلى غذاء الطفل في البداية، لأن عدم التغذية يؤثر بصورة كبيرة على شعر الطفل.

وتابعت "زغلول"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن براند هيرا كاريزما تم إعداده لفروة رأس الطفل التي قد تتأثر بأي شيء، ولذلك هذا المستحضر يناسب لاستخدام الكبار بصورة آمنة تمامًا، وبدون أي آثار جانبية.

ولفتت إلى أن أي مادة يتم وضعها على شعر الطفل يجب أن تكون طبية بصورة كاملة، مشيرة إلى أن كورس هيرا كاريزما يغطي كافة مشاكل الشعر بصورة طبية، حتى لا تلجأ الأم إلى استخدام أي مواد مجهولة المصدر، قد تؤثر على صحة الطفل.

