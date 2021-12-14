دون خوف.. شاهد طفلة تلعب مع ثعبان ضخم والنهاية صادمة

انتشر مقطع فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي، لفتاة صغيرة تلعب بثعبان ضخم دون خوف أو هلع.

وفي الفيديو تظهر فتاة صغيرة لطيفة ترتدي قميصًا أحمر وبنطلونًا وصندلًا أزرق وتجلس فوق الثعبان الضخم وتقوم باللعب معه دون خوف.

وأثار المقطع المرعب صدمة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فمن البديهي أن ثعبان بهذه الضخامة قد يبتلع الطفلة حية أو يلدغها بالسم القاتل، لكن قد لا تدرك قلوب الأطفال شيئًا عن تلك المخاوف البشرية، فهي لا تعرف إلا العطف.

في بداية مقطع الفيديو، تظهر الطفلة الصغيرة جالسة أمام منزلها، عندما يظهر فجأة ثعبان ضخم لونه أزرق، وبدلًا من الركض والهلع وجدته الطفلة صديقًا يمكنها اللعب معه.



ويبدو أن الثعبان استسلم للأمر، ففي نهاية الفيديو ترك الطفلة تستلقي براحة تامة فوق جسده دون اعتراض، وهو الجزء الأكثر صدمة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو على نطاق واسع، وأشادوا بالطفلة الصغيرة على شجاعتها، فيما أثار النقطع مخاوف البعض ونددوا بتعريض الطفلة لمثل هذا الخطر.

