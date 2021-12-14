عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| ياسمين صبري ضمن مسابقة أجمل 100 وجه بالعالم في 2021.. وتشيع جثمان مخرج شهير

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية:

 

ياسمين صبري ضمن مسابقة أجمل 100 وجه فى العالم 2021

 أعلن  الحساب الرسمي لمسابقة "" tccandler " عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، عن أختيار الفنانة ياسمين صبري، لتكون ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم والتى سيتم الإعلان عن نتائجها يوم 27 ديسمبر الحالى.

وكانت الفنانة ياسمين صبري نشرت عدة صور لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” ، خلال مشاركتها فى مهرجان البحر الأحمر فى دورته الأولى والتى تنتهى اليوم.

 

مؤلف «ستات بيت المعادي»: كتابة العمل سبقت حوادث قتل الأزواج.. فيديو

أكد محمود عزت، كاتب النسخة المصرية من مسلسل “ستات بيت المعادى”، أن فكرة تمصير العمل وكتابته حلقاته جاءت قبل انتشار حوادث قتل الأزواج التى انتشرت خلال الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وقال محمود عزت، فى تصريحات مصورة لـ “صدى البلد”: “انتشار حوادث قتل بعض الزوجات لأزواجهن جاء بعد كتابة مسلسل “ستات بيت المعادى”، ولم نحصل على حقوق تحويل العمل إلى نسخة عربية بعد مشاهدتنا تلك الحوادث، فالأمر جاء صدفة”. 

 

تشييع جثمان المخرج محمد نبيه من مسشفى العجوزة ..شاهد


شيعت ظهر اليوم جنازة المخرج محمد نبيه من مسجد مستشفى العجوزة وسط حضور الأهل والأقارب، حيث توفي المخرج  محمد نبيه أمس بعد صراع مع المرض وذلك بعد  9 أشهر فقط من وفاة زوجته.

وكتب ماجد نبيه على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «توفي إلى رحمة الله تعالى الأستاذ الكبير والجميل المخرج محمد نبيه، البقاء والدوام لله رب العالمين».

 

عامي الخامس في ألمٍ لم أعهده.. ابنة أحمد راتب تحيى ذكرى والدها بكلمات مؤثرة

 

أحيت لمياء ابنة الفنان الراحل أحمد راتب ذكرى وفاة والدها الخامسة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت لمياء  أحمد راتب قائلة: قشعريرة باردة ترجف قلبي، حين أتذكر ذلك اليوم، تلك اللحظة السوداء، فاجعة أني فقدتك للأبد.. وتلك القبلة الأخيرة على جبينك.

 

من الانتقاد للتوضيح.. القصة الكاملة لأزمة رامي صبري ومغني الراب ويجز

 

تصدر اسم مغني الراب ويجز ، والمطرب رامي صبري تريندات مواقع التواصل الاجتماعي بعد الأزمة التي نشأت بينهم بعد تصريحات الأخير بأن كلمات اغاني ويجز غير واضحة".

 

هطلقها لو تخنت وواخدها عربية سبور.. أبرز تصريحات نجلاء بدر وزوجها

 

حلت الفنانة نجلاء بدر ضيفة على برنامج مساء dmc ، والذى يعرض على قناه dmc ، وقد فاجئها زوجها رجل الأعمال محمد عفيفى بمداخلة هاتفية . 

 

مقتصر على الأهل.. محمود المهدى يعلن موعد حفل زفافه على منة عرفة

 

نشر محمود المهدى زوج الفنانة منة عرفة عبر صفحته الشخصية على موقع الفيديوهات الصور الشهير “ إنستجرام ” ، موعد حفل زفافهما . 

 

إمكانياتي أقل من طلباتك.. شاهد أبرز تصريحات مصطفى فهمي عن فاتن موسى

 

تصدر الفنان مصطفى فهمي مؤشر البحث جوجل، بعد ظهوره أمس فى برنامج الحكاية مع الإعلامى عمرو أديب لاول مرة ليكشف تفاصيل أزمته مع طليقته فاتن موسى .

اخبار الفن البحر الأحمر نجلاء بدر محمود عزت الفنانة ياسمين صبري محمود المهدى حوادث قتل الازواج زوج الفنانة منة عرفة المخرج محمد نبيه ستات بيت المعادي

موضوعات متعلقة

بعد اتهامها باستغلال الحجاب لركوب التريند.. والد ياسمينا العلواني يرد بقوة |فيديو

عبدالرازق توفيق يكتب .. مستقبل واعد

والد ياسمينا العلواني: ابنتي لم تتعمد الشو بالحجاب.. والموضوع واضح جدا "خاص"

أخبار الفن.. ظهور نادر لأبناء حمادة هلال.. ومفاجأة حول حجاب ياسمينا العلواني

فيديو جراف.. هل ارتدت ياسمينا العلواني الحجاب واعتزلت الفن ؟

الأوان لسه مجاش.. ياسمينا العلواني تفجر مفاجأة بعد الظهور بالحجاب

ابتدينا نفوق | ياسمينا العلواني تعلن ارتداء الحجاب .. وتكتب هذا الدعاء

قانون المحليات ينتظر موافقة البرلمان وحوار مجتمعي يسبق إقرار القانون

ترشيحاتنا

الصحة: تجهيز المجمع القومي للأمصال بمخزون استراتيجي بتكلفة 88 مليون جنيه

طهران تستعد للحرب.. الجيش الإيراني يهدد بهجوم حاسم وسريع لصد أي اعتداء

أهمها وجود متهم بها.. كيف حمى القانون ركاب الطائرات من الأخطار؟

استئناف القاهرة: أول يناير محاكمة كريم الهواري المتسبب في وفاة 4 طلاب بالشيخ زايد

أريد أن أشعر بلذة الذكر فماذا أفعل؟.. الإفتاء تجيب

الزراعة: التحصين بـ 5.5 مليون جرعة ضد الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موجة أمطار تضرب البلاد خلال ساعات.. تحذير جديد من الأرصاد

أم غسلت دم ابنها بإديها ومحامون يحاولون تخريب الأدلة.. التفاصيل الكاملة لحادث الشيخ زايد

بن شرقي يبلغ إدارة الزمالك بقرار مفاجئ عقب وداع المغرب كأس العرب

انخفاض أسعار اللحوم وزيادة بطاقات التموين.. مفاجآت الوزير للمواطنين من البرلمان

الأرصاد تكشف حقيقة وجود غاز سام بالهواء يسيطر على أجواء المحافظات

رقم صادم .. ارتفاع كبير فى أعداد وفيات وإصابات كورونا حول العالم

بعد موافقة النواب.. إعفاء 13 سلعة وخدمة من ضريبة القيمة المضافة.. تفاصيل

50 ألف جنيه وحبس عامين عقوبة نشر «الكوميك»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمام المعازيم.. شاهد عريس يحلق شعر عروسه لسبب غريب|فيديو

بعد شهر من بتر ذراعه وساقيه.. وفاة المصارع جيمي رايف.. شاهد آخر ما قاله|فيديو

بعد منع أحبائهم عنهم.. شاهد| بطاريق تزور دار مسنين للترفيه عنهم

وزير الدفاع: قادرون على مجابهة جميع التحديات التى تهدد الأمن القومى المصري

فيديو

مصطفى فهمى يرد على طليقته فاتن موسى: أنا طلعت حرامي غسيل.. فيديو

خلوا بالكم من أطفالكم .. أعراض صادمة لـ فيروس الهربس.. فيديو

زوج في دعوى نشوز: مريضة بالسرقة وفضحتني عند أهلي

بتاعة فلوس وشهرة.. مصطفى فهمي يكشف كواليس انفصاله عن فاتن موسى "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ