أخبار الفن| ياسمين صبري ضمن مسابقة أجمل 100 وجه بالعالم في 2021.. وتشيع جثمان مخرج شهير

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية:

أعلن الحساب الرسمي لمسابقة "" tccandler " عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، عن أختيار الفنانة ياسمين صبري، لتكون ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم والتى سيتم الإعلان عن نتائجها يوم 27 ديسمبر الحالى.

وكانت الفنانة ياسمين صبري نشرت عدة صور لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” ، خلال مشاركتها فى مهرجان البحر الأحمر فى دورته الأولى والتى تنتهى اليوم.

أكد محمود عزت، كاتب النسخة المصرية من مسلسل “ستات بيت المعادى”، أن فكرة تمصير العمل وكتابته حلقاته جاءت قبل انتشار حوادث قتل الأزواج التى انتشرت خلال الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وقال محمود عزت، فى تصريحات مصورة لـ “صدى البلد”: “انتشار حوادث قتل بعض الزوجات لأزواجهن جاء بعد كتابة مسلسل “ستات بيت المعادى”، ولم نحصل على حقوق تحويل العمل إلى نسخة عربية بعد مشاهدتنا تلك الحوادث، فالأمر جاء صدفة”.



شيعت ظهر اليوم جنازة المخرج محمد نبيه من مسجد مستشفى العجوزة وسط حضور الأهل والأقارب، حيث توفي المخرج محمد نبيه أمس بعد صراع مع المرض وذلك بعد 9 أشهر فقط من وفاة زوجته.

وكتب ماجد نبيه على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «توفي إلى رحمة الله تعالى الأستاذ الكبير والجميل المخرج محمد نبيه، البقاء والدوام لله رب العالمين».

أحيت لمياء ابنة الفنان الراحل أحمد راتب ذكرى وفاة والدها الخامسة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت لمياء أحمد راتب قائلة: قشعريرة باردة ترجف قلبي، حين أتذكر ذلك اليوم، تلك اللحظة السوداء، فاجعة أني فقدتك للأبد.. وتلك القبلة الأخيرة على جبينك.

تصدر اسم مغني الراب ويجز ، والمطرب رامي صبري تريندات مواقع التواصل الاجتماعي بعد الأزمة التي نشأت بينهم بعد تصريحات الأخير بأن كلمات اغاني ويجز غير واضحة".

حلت الفنانة نجلاء بدر ضيفة على برنامج مساء dmc ، والذى يعرض على قناه dmc ، وقد فاجئها زوجها رجل الأعمال محمد عفيفى بمداخلة هاتفية .

نشر محمود المهدى زوج الفنانة منة عرفة عبر صفحته الشخصية على موقع الفيديوهات الصور الشهير “ إنستجرام ” ، موعد حفل زفافهما .

تصدر الفنان مصطفى فهمي مؤشر البحث جوجل، بعد ظهوره أمس فى برنامج الحكاية مع الإعلامى عمرو أديب لاول مرة ليكشف تفاصيل أزمته مع طليقته فاتن موسى .