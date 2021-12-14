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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين صبري ضمن مسابقة أجمل 100 وجه فى العالم 2021

ياسمين صبرى
ياسمين صبرى

 أعلن  الحساب الرسمي لمسابقة "" tccandler " عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، عن أختيار الفنانة ياسمين صبري ،  لتكون ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم التى سيتم الإعلان عن نتائجها يوم 27 ديسمبر الحالى.

 

وكانت نشرت الفنانة ياسمين صبري عدة صور لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” ، خلال مشاركتها فى مهرجان البحر الأحمر فى دورته الأولى والتى تنتهى اليوم. 

 

وكانت قد أجرت الفنانة ياسمين صبري، لقاء مفتوحاً مع جمهورها عبر تطبيق انستجرام، من خلال فقرة أسئلة فتحتها لمُعجبيها لتجيب عنها عبر خاصية «ستوري» .

 

وردت الفنانة ياسمين صبري، على سؤال من أسئلة الجمهور وهو «كيف وصلتي؟ »، لتكشف أنها لم تصل بعد، وتعتمد على الإيمان بالنفس.

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وتبعها سؤال آخر، «أخدتي من الحياة كل اللي انتي محتاجاه»، لتجيب ياسمين صبري بحمد الله على كل شيء وتؤكد أنها تبحث دائمًا على أفضل نسخة من نفسها، وأكدت في رد آخر أنها تحب نفسها وتبحث عن الأفضل لها دائمًا لأنها تستحق ذلك. 

 

وقدّمت ياسمين صبري آخر أعمالها، مسلسل "فرصة تانية" في شهر رمضان قبل الماضى، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وشارك في بطولته أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة.

 

ويعد مسلسل "فرصة ثانية" البطولة المطلقة الثانية لـ ياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها برمضان 2019 بـ مسلسل "حكايتى".

 

يذكر أن ياسمين صبري، خاضت رمضان الماضي أول بطولة مطلقة لها  بمسلسل "حكايتي"، بعد أن لفتت الأنظار قبل سنوات في مسلسل "طريقي" بطولة شيرين عبد الوهاب، وبعدها مسلسل "الحصان الأسود" مع أحمد السقا.
 

ياسمين صبري مسلسل فرصة تانية عام 2021 مرقس عادل مسلسل حكايتى الفنانة ياسمين صبري

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