أخبار الفن: ياسمين صبري في السعودية بالطرحة ووالد حسام حبيب يكشف أسرار طلاق شيرين عبد الوهاب

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها عن ياسمين صبري وشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.

كشفت النجمة غادة عبد الرازق في تصريح خاص لموقع صدى البلد عن معلومات عن خطيب ابنتها روتانا ، بعد أن أعلنوا خطوبتهما منذ أيام.

وجه والد حسام حبيب رسالة للفنانة شيرين عبد الوهاب بعد انفصالها عن نجله في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أنها كانت على علاقة طيبة بالأسرة، وأنها سيدة "خدومة" والجميع يحبها، ومهما حدث فسوف يظل يحترمها ويقدرها.

نشر اليوتيوبر علي غزلان الصورة الأولى، من سيشن حفل زفافه على الفنانة الشابة، وملكة جمال مصر، عام 2017 فرح شعبان.

كشف دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريح خاص لصدى البلد ،عن حقيقه احتفال شقيقته الفنانة ماجدة زكي بعيد ميلادها اليوم .

كشف الملحن محمد يحيى عن رأيه في قرارات نقيب الموسيقيين هاني شاكر، ومنع 19 من مطربي المهرجانات، مؤكدًا أنه يدعم قراره بشكل كبير، ويرى أن النقيب يحاول الحفاظ على الذوق المصري.

وصلت الفنانة ياسمين صبري إلى المملكة العربية السعودية من أجل حضور حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي التي تقام يوم الأربعاء المقبل.