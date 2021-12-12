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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: ياسمين صبري في السعودية بالطرحة ووالد حسام حبيب يكشف أسرار طلاق شيرين عبد الوهاب

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها عن ياسمين صبري وشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.

 

أردني ويمتلك مستشفيات بأمريكا.. معلومات عن خطيب ابنة غادة عبد الرازق

كشفت النجمة غادة عبد الرازق في تصريح خاص لموقع صدى البلد عن معلومات عن خطيب ابنتها روتانا  ، بعد أن أعلنوا خطوبتهما منذ أيام.

 

بتأكلني بإيدها.. والد حسام حبيب يكشف أسرار طلاق شيرين عبد الوهاب

وجه  والد حسام حبيب رسالة  للفنانة شيرين عبد الوهاب بعد انفصالها عن نجله في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أنها كانت على علاقة طيبة بالأسرة، وأنها سيدة "خدومة" والجميع يحبها، ومهما حدث فسوف يظل يحترمها ويقدرها.

الصورة الأولى من حفل زفاف علي غزلان وملكة جمال مصر فرح شعبان

نشر اليوتيوبر علي غزلان الصورة الأولى، من سيشن حفل زفافه على الفنانة الشابة، وملكة جمال مصر، عام  2017 فرح شعبان.

مش النهاردة.. ويكيبيديا وجوجل يخطئان في تاريخ ميلاد الفنانة ماجدة زكي ..خاص

كشف دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريح خاص لصدى البلد ،عن حقيقه احتفال شقيقته الفنانة ماجدة زكي بعيد ميلادها اليوم .

ملحن أغاني عمرو دياب: مطربو المهرجانات سرقوا ألحاني .. ومتحمس لعودة شيرين

كشف الملحن محمد يحيى عن رأيه في قرارات نقيب الموسيقيين هاني شاكر، ومنع 19 من مطربي المهرجانات، مؤكدًا أنه يدعم قراره بشكل كبير، ويرى أن النقيب يحاول الحفاظ على الذوق المصري.

بالطرحة.. ياسمين صبري تصل السعودية لحضور ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. شاهد

وصلت الفنانة ياسمين صبري إلى المملكة العربية السعودية من أجل حضور حفل  ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي التي تقام يوم الأربعاء المقبل.

ياسمين صبري شيرين عبد الوهاب حسام حبيب والد حسام حبيب هاني شاكر

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