ملحن أغاني عمرو دياب: مطربو المهرجانات سرقوا ألحاني .. ومتحمس لعودة شيرين

كشف الملحن محمد يحيى عن رأيه في قرارات نقيب الموسيقيين هاني شاكر، ومنع 19 من مطربي المهرجانات، مؤكدًا أنه يدعم قراره بشكل كبير، ويرى أن النقيب يحاول الحفاظ على الذوق المصري.

وأضاف الملحن محمد يحيى خلال لقائه مع برنامج et بالعربي، أنه تضرر من مطربي المهرجانات، مستكملًا: هم خدوا ألحان مني كتير جدًا كتبوا عليها أساميهم ونزلوها وكسبوا منها فلوس، ودا يعتبر بالنسبالي سرقة، وأنا مع أن الناس دي تتحاسب ومتتسابش لأنهم استحلوا حاجات مش بتاعتهم.

تابع محمد يحيى: أنا مش ضد المهرجانات كشكل موسيقي، أنا ضد المهرجانات كأفكار وكلام، بس هما زي الحرامي اللي أخد حاجة منك وكسب منها وأنت بتتفرج.

وعلق محمد يحيى عن سرقة حسن شاكوش وعمر كمال ألحان أغنية حاجة مستخبية لمحمد حماقي، قائلًا: أغنية بنت الجيران نجحت أكتر من محمد حماقي لأنهم عملوها بطريقة الناس حبتها، ترقص عليها وتغنيها، ولازم القائمين على الصناعة يفهموا الناس بتحب إيه.

وأكد الملحن محمد يحيى أنه متحمس لعودة شيرين عبد الوهاب مرة أخرى، ويتطلع للتعاون معها بعد ظهورها مجددًا ومحاولتها لتخطي أزمتها الأخيرة.

محمد يحيي يتعاون مع الهضبة:

وتعاون الملحن محمد يحيي مؤخرا مع الهضبة عمرو دياب في أغنيتين هما أغنية خلي الحجر ينطق وأغنية لو بتحب اللتين لحّنهما للفنان عمرو دياب وتصدرا تريند مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا منذ طرحهما على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وطرح النجم الكبير عمرو دياب لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "خلى الحجز ينطق" من ألبومه الجديد "عيشني".

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر ، لحن محمد يحيى، توزيع توما ، ديجيتال ماستر وميكس أمير محروس وألحان محمد يحيي.

وكان عمرو دياب قد طرح مؤخرا أغنيته الجديدة "لو بتحب" وهي من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى وتوزيع عادل حقي وديجيتال ماستر وميكس أمير محروس.

تصدر النجم عمرو دياب، قوائم الفنانين الأعلى استماعًا بتطبيق "أنغامي" خلال عام 2021، محققًا 465 مليون دقيقة استماع عبر تطبيق الموسيقى الشهير.

وفي تجربة هي الأولى له أتاح تطبيق "أنغامي" معرفة أرقام ونسب استماع المطربين عبر حساب دقائق الاستماع على مدار العام وليس عدد مرات الاستماع للأغاني، وهو التقييم الذي كشف الكثير من التفاصيل المتعلقة بذائقة المستمعين واختياراتهم في مصر والوطن العربي.

ولم يختلف الأمر بالنسبة لعمرو دياب الذي تصدر قوائم الاستماع عبر «أنغامي» في العام الماضي أيضًا، وفقًا لحسابات الاستماع بعدد المرات، وتصدرها هذا العام وفقًا للدقائق محققًا 465 مليون دقيقة استماع.