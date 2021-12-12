عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ملحن أغاني عمرو دياب: مطربو المهرجانات سرقوا ألحاني .. ومتحمس لعودة شيرين

محمد يحيي والهضبة
محمد يحيي والهضبة وايمن بهجت قمر

كشف الملحن محمد يحيى عن رأيه في قرارات نقيب الموسيقيين هاني شاكر، ومنع 19 من مطربي المهرجانات، مؤكدًا أنه يدعم قراره بشكل كبير، ويرى أن النقيب يحاول الحفاظ على الذوق المصري.

وأضاف الملحن محمد يحيى خلال لقائه مع برنامج et بالعربي، أنه تضرر من مطربي المهرجانات، مستكملًا: هم خدوا ألحان مني كتير جدًا كتبوا عليها أساميهم ونزلوها وكسبوا منها فلوس، ودا يعتبر بالنسبالي سرقة، وأنا مع أن الناس دي تتحاسب ومتتسابش لأنهم استحلوا حاجات مش بتاعتهم.

تابع محمد يحيى: أنا مش ضد المهرجانات كشكل موسيقي، أنا ضد المهرجانات كأفكار وكلام، بس هما زي الحرامي اللي أخد حاجة منك وكسب منها وأنت بتتفرج.

وعلق محمد يحيى عن سرقة حسن شاكوش وعمر كمال ألحان أغنية حاجة مستخبية لمحمد حماقي، قائلًا: أغنية بنت الجيران نجحت أكتر من محمد حماقي لأنهم عملوها بطريقة الناس حبتها، ترقص عليها وتغنيها، ولازم القائمين على الصناعة يفهموا الناس بتحب إيه.

وأكد الملحن محمد يحيى أنه متحمس لعودة شيرين عبد الوهاب مرة أخرى، ويتطلع للتعاون معها بعد ظهورها مجددًا ومحاولتها لتخطي أزمتها الأخيرة.

محمد يحيي يتعاون مع الهضبة:

وتعاون الملحن محمد يحيي مؤخرا مع الهضبة عمرو دياب في أغنيتين هما أغنية خلي الحجر ينطق وأغنية لو بتحب اللتين لحّنهما للفنان عمرو دياب وتصدرا  تريند مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا منذ طرحهما على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وطرح النجم الكبير عمرو دياب لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "خلى الحجز ينطق" من ألبومه الجديد "عيشني".

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر ، لحن محمد يحيى، توزيع توما ، ديجيتال ماستر وميكس أمير محروس وألحان محمد يحيي. 

وكان عمرو دياب قد طرح مؤخرا أغنيته الجديدة "لو بتحب" وهي من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى وتوزيع عادل حقي وديجيتال ماستر وميكس أمير محروس.

تصدر النجم عمرو دياب، قوائم الفنانين الأعلى استماعًا بتطبيق "أنغامي" خلال عام 2021، محققًا 465 مليون دقيقة استماع عبر تطبيق الموسيقى الشهير.

وفي تجربة هي الأولى له أتاح تطبيق "أنغامي" معرفة أرقام ونسب استماع المطربين عبر حساب دقائق الاستماع على مدار العام وليس عدد مرات الاستماع للأغاني، وهو التقييم الذي كشف الكثير من التفاصيل المتعلقة بذائقة المستمعين واختياراتهم في مصر والوطن العربي.

ولم يختلف الأمر بالنسبة لعمرو دياب الذي تصدر قوائم الاستماع عبر «أنغامي» في العام الماضي أيضًا، وفقًا لحسابات الاستماع بعدد المرات، وتصدرها هذا العام وفقًا للدقائق محققًا 465 مليون دقيقة استماع.

الملحن محمد يحيى هاني شاكر مطربي المهرجانات نقيب الموسيقيين هاني شاكر عمرو دياب

موضوعات متعلقة

بعد أقل من 24 ساعة.. غالية بن علي تتراجع عن قرار اعتزال الغناء

مش النهاردة.. ويكيبيديا وجوجل يخطئان في تاريخ ميلاد الفنانة ماجدة زكي ..خاص

مصطفى حجاج يطرح أغنيته الجديدة "ياباي" على يوتيوب

بعد الطلاق.. شيرين عبد الوهاب تغني أروحله تاني.. والجمهور يرد: لأ.. فيديو

لم يقنن أوضاعه.. وكيل المهن الموسيقية يكشف سبب إيقاف مسلم عن الغناء

حورية فرغلي : ندمانة على المشاهد العارية في فيلم كلمني شكرا

الصورة الأولى من حفل زفاف علي غزلان وملكة جمال مصر فرح شعبان

بتأكلني بإيدها.. والد حسام حبيب يكشف أسرار طلاق شيرين عبد الوهاب

ترشيحاتنا

قادرون باختلاف| وزير الشباب والرياضة يكرم مصطفى شعبان

100جنيه رسم مغادرة مصر.. خطة النواب تقر تعديلات جديدة بقانون ضريبة الدمغة

رئيس وزراء بريطانيا يحذر من موجة تضرب البلاد بسبب متحور أوميكرون

طبيب: متوقع أن تصبح سلالة أوميكرون المهيمنة بحلول يناير

السفارة الألمانية بمصر تسحب فيلم Die Blechtrommel من مهرجان كولومبي بسبب 13 دقيقة مثيرة للجدل

الفنانة شريفة ماهر تكشف تفاصيل أزمتها مع أبنائها: أخدوا ممتلكاتي وضربوني وشتموني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سألها عن العشاء فطعنته بالسكين.. القصة الكاملة لمقتل زوج على يد زوجته

أول تعليق من الدكتور أحمد كريمة على واقعة حلق شعر الفنانة شيرين

هنا شيحة تكشف تفاصيل تعرضها للاغتصاب الزوجي في "النهاردة يوم جميل".. فيديو

بسمة وهبة تفجر مفاجأة عن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. تفاصيل

بتأكلني بإيدها.. والد حسام حبيب يكشف أسرار طلاق شيرين عبد الوهاب

حظر الأفراح وتقديم الشيشة بسبب كورونا.. وعقوبات رادعة للمخالفين

علاء نبيل: مباراة مصر والأردن شهدت حدثا فريدا بين كيروش ومساعديه

موجة أمطار جديدة ونشاط رياح.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم أستطع تدخين سيجارة.. اعترافات هدى شعراوي عن حياتها الزوجية

بعد حلاقة شعرها زيرو.. كيف قيم الطب النفسي حالة شيرين عبد الوهاب؟

مقابل مليار جنيه.. شاهد.. ملياردير ياباني يحلق في الفضاء كالريشة|صور

نوستالجيا| ثعابين راقصة وحيل تسحر أعين الناس.. أسرار جراب «الحاوي» زمان

فيديو

حملات تنظيف المقابر من السحر تعثر على ٢٠ عملا بداخلها

بحضور السيسي.. تفاصيل فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم 2022.. فيديو

أدواره ونهايته ثانوية.. رحيل الفنان محمد عبد الحليم .. فيديوجراف

قريبا طليقي.. زوجة صاحب الصورة الشهيرة مع شيرين تفجر مفاجأة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ