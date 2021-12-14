صحة المنوفية: إنشاء وحدة أورام وعلاج كيميائي بمستشفى تلا المركزي

تفقد الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، مستشفى تلا المركزي ويرافقه صبري حسن مدير عام إدارة الشئون المالية والإدارية ، والدكتور محمد سلامة مدير المستشفيات بالمديرية ، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والمرور على منافذ تقديم الخدمة الطبية للمرضى والمواطنين بالمحافظة .

وتفقد خلال الزيارة للمستشفى وحدة الكلى الصناعي والاستقبال والطوارئ ، والأقسام الطبية المختلفة وكذلك المعامل ومتابعة رصيد الاكسجين والاسطوانات ، وتحدث مع المواطنين عن متطلباتهم وشكواهم ومدى توافر الأدوية والمستلزمات بالمستشفى.

وعقد جودة اجتماع موسع لمجلس الامناء بمستشفى تلا المركزي، مؤكدا علي مجانية جميع خدمات الاستقبال والطوارئ من تحاليل واشعات وتواجد الاطقم الطبية من عظام وجراحة و نساء وتوليد وباطنة وكذلك التواصل مع المديرية في حاله وجود نواقص في الأدوية والمستلزمات الطبية .

وأكد أن المديرية بصدد إنشاء وحدة اورام وعلاج كيميائى بالمستشفى وذلك للتخفيف على مرضى الأورام عناء السفر لتلقي العلاج والجلسات الكيميائية ، موضحا أنه يتم تحويل حالات القسطرة القلبية إلى مستشفى أشمون العام للعلاج على نفقة الدولة حيث أن وحدة قسطرة القلب مجهزة علي اعلي مستوي من المعدات والأجهزة الطبية الحديثة.