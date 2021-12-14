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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد حديث الرئيس ..برلمانية : العمل بمجالات الذكاء الإصطناعي أهم وظائف المستقبل

النائبة نجلاء العسيلي
النائبة نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب

قالت النائبة نجلاء العسيلي عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن القيادة السياسية تبذل أقصي جهودها في الإهتمام بمجال الذكاء الإصطناعي لما له من أهمية إستراتيجية في الفترة الراهنة حيث برزت قيمته نتيجة التطورات السريعة للتقنيات التكنولوجية وإستخدامتها في جميع المجالات الحياتية.

 

وأكدت " العسيلي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الوظائف المتعلقة بمجال الذكاء الإصطناعي هي الوظائف الأكثر طلبا بـ سوق العمل في الفترة الحالية أي وظائف العصر الحديث، كما تعتبر أيضا الأكثر إحتياجا بالنسبة للدولة لما تفرزه من فوائد عديدة تسهم في إسراع وتيرة التقدم والتنمية.

 

وأشارت عضو لجنة التعليم، إلي أن هناك عدد جيد من الكليات الخاصة بدراسات الحاسوب والذكاء الإصطناعي ولهذا يجب علينا تشجيع طلاب الثانوية العامة بالإلتحاق بهذه الكليات، معقبة " لازم نغير نظرة الأهالي والطلاب تجاه دخول كليات القمة مثل الطب والهندسة والتركيز علي الكليات صاحبة المستقبل".

 

وتابعت النائبة حديثها، قائلة : من الضروري توعية أولياء الأمور والطلاب بأهمية إختيار الكلية المناسبة لمهارات أبنائهم كما تضمن لهم فرصة توظيف متعلقة بمجال الدراسة بشكل سريع.

 

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جاء ذلك بعد أن قام أحد طلاب كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، بطرح أحد الأسئلة على الرئيس السيسي، قائلاً: "نتمنى أن احنا ككلية نشارك في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في المدن الجديدة اللي بيتم إنشاؤها، مثل العاصمة الإدارية، ومدينة نور .. وبكده نقدر نوفر وقت ومجهود ومصاريف كتير جداً".

 

ورد الرئيس السيسي خلال زيارته لـ كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، على الطالب قائلاً: "احنا محتاجين فعلاً الشباب المتعلمين في كلية الذكاء الاصطناعي أنهم يعملوا في المدن الجديدة .. يدخلوا في بناء النظام، ثم صيانة وتشغيل النظام واستمراره".

 

وتابع الرئيس السيسي: "ده مش طلب مني .. ده مطلب مني ليكوا .. احنا محتاجين ده .. وانتوا بردو محتاجين ده ككلية وككليات مماثلة إننا نعملكوا زيارات للمدن الموجودة بالفعل .. وتشوفوا الدنيا فيها إيه اللي شغالين فيها .. وتاخدوا فكرة عشان عقبال ما تتخرجوا .. هتكون الشركات اللي هتقوم بعملية التشغيل والصيانة محتاجة شباب زيكوا".

 

 

الذكاء الاصطناعي سوق العمل القيادة السياسية التكنولوجيا الطلاب

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