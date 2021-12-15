لطفي لبيب : «بيصعب عليا نفسي ودموعي قريبة وأتذكر محنتي بكل تكريم»|فيديو

قال الفنان لطفي لبيب، إن المسرح العشق الأول بالنسبة لي، مؤكدا أنني أتذكر محنتي في كل تكريم أحصل عليه و"بيصعب عليا نفسي وساعات بتبقى دموعي قريبة".

وأضاف لطفي لبيب، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن تجربة حرب أكتوبر تعد بمثابة حجر الزاوية، معلقًا: “عشنا فيها أحلى أيام ومسألة مختلفة لما يكون 100 واحد ينزلوا المياه عشان يعبروا قناة السويس ويكون فيها إفيهات”.

وتابع لطفي لبيب، "أنني كتبت فيلما سنة 1975 عن تفاصيل حرب أكتوبر، مؤكداً أن “حرب أكتوبر متعملهاش فيلم وكل الأفلام اللى اتعملت كانت الحرب في سياق الدراما، وتم تداولها بخبر في الراديو”.

الحرب لها نبض وإيقاع مختلف

وأشار الفنان لطفي لبيب إلى أنه “لسة معملناش فيلم عن حرب أكتوبر”، مؤكدا أنه في سنة 1975 بعد الحرب طلبوا من أسامة أنور عكاشة فيلما عن حرب أكتوبر وأكدت أنه لن يستطيع أن يقوم بذلك لأن الحرب لها نبض وإيقاع مختلف.