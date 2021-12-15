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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ابنة سعيد صالح تنهار باكية على الهواء عند حديثها عن والدها |فيديو

هند سعيد صالح
هند سعيد صالح

كشفت  هند ابنة سعيد صالح أن والدها كان كوميدياناً من الدرجة الأولى قائلة: "الضحك اللي في الشاشة ولا حاجة جنب اللي في البيت.. وبابا عفريت".

وأوضحت “هند”  في لقاء  خلال  برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، أن الراحل أحبها حباً جماً  قائلة: "والدي أحبني وكنت كل حاجة في حياته.. وكنت في حياته أنا والمسرح والنادي الأهلي".

وحكت هند موقفاً يعكس ارتباط والدها بها قائلة: “في مرة ساب المشهد وجالي اطمن عليا عشان كنت عند الدكتور”.

وكشفت هند ، أن من ضمن طقوسه العائلية اليومية أنه كان يستيقظ ويقوم بالشبشب حتى يستيقظ الجميع قائلة: "بيصحى يدبدب بالشبشب لغاية ما يصحي البيت كله ويصحينا ثم يخش الأوضة ويقفل على نفسه ويتفرج على التلفزيون".

وانهارت هند سعيد صالح عند حديثها عن والدها  قائلة: "بعيط غصب عني".. مش عايزة أعيط بس بعيط غصب عني".

وتابعت: "تعلمت كل شيء من والدي.. ومكانش بيحب النكد ويسمعني وعرف يخليني أسمع كلامه هو بس وأعمل اللي هو عايزه من غير ما يؤمرني”.

نادي الأهلي النادي الأهلي سعيد صالح هند سعيد صالح النادي الأهلي و لميس الحديدي الأهلى

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