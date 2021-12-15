عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب كوليبالي.. النجم الساحلي ينهي أزمته مع النادي الأهلي ويسدد مستحقاته

صدى البلد

تلقت إدارة النادي الأهلي، الصورة النهائية من عقد التسوية الذي تم إبرامه مع النجم الساحلي التونسي ، لإنهاء أزمة الإيفواري سليمان كوليبالي، الذي غادر الفريق الأحمر قبل خمسة أعوام دون إذن، وقام الأهلي بتقديم شكوي للإتحاد الدولي لكرة القدم والذي أقر بأحقية بطل مصر في الحصول علي مليون و400 ألف دولار .

 

ودخل النجم الساحلي في القضية بعد تعاقده مع اللاعب ، ليصدر حكم آخر بإيقاف بطل تونس عن القيد وعدم مشاركة كوليبالي لحين سداد مستحقات الأهلي.

 

وزار وفد رفيع المستوي من النجم الساحلي النادي الأهلي وتم الإتفاق علي تسوية كافة الأمور مع دفع  1.88 مليون دولار عبارة عن قيمة الغرامة بجانب عقوبات التأخير التي أقرتها المحكمة الرياضية الدولية ، والتي تم الإتفاق علي جدولتها بأقساط ربع سنوية على عامين.

 

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، تجربته الودية الأخيرة اليوم أمام سموحه، قبل السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة، بعد غد الجمعة للدخول في معسكر مغلق هناك إستعداداً لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي المقرر لها 22 ديسمبر الجاري في السوبر الأفريقي.

 

ويترأس بعثة الفريق الأحمر محمود الخطيب رئيس النادي ، ويرافقه عدد من أعضاء المجلس على نفقتهم الشخصية مثل طارق قنديل وحسام غالي ومحمد شوقي، على أن يغادر المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي، للحاق بهم قبل المباراة ب48 ساعة فقط.

 

وستكون مباراة اليوم الودية أمام سموحه هي كلمة السر في حسم تشكيل البعثة وإختيار الهيكل الرئيسي للفريق الذي سيغادر إلي الدوحة، خاصة أن أغلب القوام الرئيسي متواجد هناك مع منتخبات مصر وتونس والمغرب، التي تشارك في بطولة كأس العرب: وهم محمد الشناوي وأكرم توفيق وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشه ومحمد شريف بجانب علي معلول وبدر بانون.

 

وخرج بشكل رسمي عن مواجهة الرجاء كل من صلاح محسن ومحمود متولي وايمن اشرف للإصابة ، بينما يكتنف الغموض موقف أحمد عبدالقادر الذي يبذل قصارى جهده في تنفيذ برنامجه التأهيلي للحاق بتلك المواجهة .

 

ويحسم الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، اللاعبين الذين سوف يتم قيدهم في القائمة الأفريقية قبل مواجهة الرجاء ، خاصة أنه تم الاستقرار بشكل نهائي على قيد بيرسي تاو وكريم فؤاد ولويس ميكسيوني، ويبقى عمار حمدي وأحمد عبدالقادر محل التقييم في القيد حالياً أو خلال شهر يناير المقبل .

النادي الأهلي النجم الساحلي سليمان كوليبالي لإتحاد الدولي لكرة القدم الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي سموحة

ترشيحاتنا

خطورته تشبه التدخين.. تحذيرات من طعام شعبي يضاعف نسبة الإصابة بالسرطان

رسالة شديدة اللهجة من شوبير ل كهربا بشأن رحيله عن الأهلي

خبير تكنولوجيا: مركز عملاق لإدارة الدولة بالعاصمة الإدارية يعتمد على الذكاء الاصطناعي

تعرف على قرار موسيماني في القيد الأفريقي قبل مواجهة الرجاء بالسوبر الأفريقي

الوزراء: مصر تقفز 19 مركزًا في مؤشر المعرفة العالمي 2021 |انفوجراف

بسبب كوليبالي.. النجم الساحلي ينهي أزمته مع النادي الأهلي ويسدد مستحقاته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قفشة يرفض رغبة كيروش ويتمسك بتوصية الطبيب | تفاصيل

بن شرقي يبلغ إدارة الزمالك بقرار مفاجئ عقب وداع المغرب كأس العرب

دراسة صادمة بشأن فعالية اللقاحات المعتمدة ضد أوميكرون

الأرصاد تكشف حقيقة وجود غاز سام بالهواء يسيطر على أجواء المحافظات

طارق حامد يكشف لـ كارتيرون السر الحقيقي وراء استبعاده من المنتخب

كان هيبلع لسانه .. ميدو يكشف كواليس نجاة نجله من الموت ويشكر الأهلي

موعد مباراة مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب

انخفاض أسعار اللحوم وزيادة بطاقات التموين.. مفاجآت الوزير للمواطنين من البرلمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كانت واخدة قرض من دبي وهربانة.. ما سر طلاق مصطفى فهمي فاتن موسى فجأة ؟

لماذا رفض الأبنودي كتابة أغنيات النمر الأسود لأحمد زكي قبل الحصول على أجره كاملا

20 صورة من العرض الخاص لـ فيلم ريتسا

الحصيرة .. كانت في جهاز كل العرايس..وهذه رحلتها من الحلفا للخوص والبلاستيك| نوستالجيا

فيديو

فيديو جراف.. كيف استعد الأهلي لمواجهة الرجاء في السوبر الأفريقي

فيديو جراف.. كم سيتقاضى محمد صلاح مع ليفربول بعد تجديد عقده

لفيت العالم كله| فاطمة عيد: نجحت بفضل دعوات أمي ليا

الرأي ليه في الأول والآخر.. فاطمة عيد: زوجي صاحب فضل عليا

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ