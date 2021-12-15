بسبب كوليبالي.. النجم الساحلي ينهي أزمته مع النادي الأهلي ويسدد مستحقاته

تلقت إدارة النادي الأهلي، الصورة النهائية من عقد التسوية الذي تم إبرامه مع النجم الساحلي التونسي ، لإنهاء أزمة الإيفواري سليمان كوليبالي، الذي غادر الفريق الأحمر قبل خمسة أعوام دون إذن، وقام الأهلي بتقديم شكوي للإتحاد الدولي لكرة القدم والذي أقر بأحقية بطل مصر في الحصول علي مليون و400 ألف دولار .

ودخل النجم الساحلي في القضية بعد تعاقده مع اللاعب ، ليصدر حكم آخر بإيقاف بطل تونس عن القيد وعدم مشاركة كوليبالي لحين سداد مستحقات الأهلي.

وزار وفد رفيع المستوي من النجم الساحلي النادي الأهلي وتم الإتفاق علي تسوية كافة الأمور مع دفع 1.88 مليون دولار عبارة عن قيمة الغرامة بجانب عقوبات التأخير التي أقرتها المحكمة الرياضية الدولية ، والتي تم الإتفاق علي جدولتها بأقساط ربع سنوية على عامين.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، تجربته الودية الأخيرة اليوم أمام سموحه، قبل السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة، بعد غد الجمعة للدخول في معسكر مغلق هناك إستعداداً لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي المقرر لها 22 ديسمبر الجاري في السوبر الأفريقي.

ويترأس بعثة الفريق الأحمر محمود الخطيب رئيس النادي ، ويرافقه عدد من أعضاء المجلس على نفقتهم الشخصية مثل طارق قنديل وحسام غالي ومحمد شوقي، على أن يغادر المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي، للحاق بهم قبل المباراة ب48 ساعة فقط.

وستكون مباراة اليوم الودية أمام سموحه هي كلمة السر في حسم تشكيل البعثة وإختيار الهيكل الرئيسي للفريق الذي سيغادر إلي الدوحة، خاصة أن أغلب القوام الرئيسي متواجد هناك مع منتخبات مصر وتونس والمغرب، التي تشارك في بطولة كأس العرب: وهم محمد الشناوي وأكرم توفيق وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشه ومحمد شريف بجانب علي معلول وبدر بانون.

وخرج بشكل رسمي عن مواجهة الرجاء كل من صلاح محسن ومحمود متولي وايمن اشرف للإصابة ، بينما يكتنف الغموض موقف أحمد عبدالقادر الذي يبذل قصارى جهده في تنفيذ برنامجه التأهيلي للحاق بتلك المواجهة .

ويحسم الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، اللاعبين الذين سوف يتم قيدهم في القائمة الأفريقية قبل مواجهة الرجاء ، خاصة أنه تم الاستقرار بشكل نهائي على قيد بيرسي تاو وكريم فؤاد ولويس ميكسيوني، ويبقى عمار حمدي وأحمد عبدالقادر محل التقييم في القيد حالياً أو خلال شهر يناير المقبل .