"هيئة الاتصالات" تشارك في الاجتماع الخامس لحكومات الشرق الأوسط حول "الإنترنت في بيئة متغيرة"

شاركت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، في أعمال اجتماع الطاولة المستديرة للحكومات بمنطقة الشرق الأوسط ،التي جاءت تحت عنوان "الإنترنت في بيئة متغيرة"، التي تستضيفه جمهورية العراق افتراضيًا، بحضور نائب محافظ الهيئة لقطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة المهندس رائد بن إبراهيم الفايز.



واستعرض المشاركون الفرص والتحديات التنظيمية والتشريعية لتطوير البنى التحتية لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات الرقمية المرتبطة بالإنترنت، ومواكبة النمو في الأعمال والاقتصاد الرقمي.



وناقش المشاركون الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت وأهميته في دعم ونمو الأعمال والاقتصاد الرقمي، وتوثيق موارد الإنترنت وأمن توجيه الشبكات، إلى جانب مناقشة تأثير نقاط تبادل الإنترنت الإقليمية في حركة تبادل البيانات، وأهمية أدوات التقييس والإحصائيات في تطوير البنى التحتية للإنترنت.



وأبرزت الهيئة خلال الاجتماع المكانة المتقدمة التي وصلت لها المملكة في تبني التقنيات والبروتوكولات الحديثة للإنترنت، حيث أصبحت الدولة الأولى عالميًا في تبنّي الامتداد الآمن لأسماء النطاقات، وكذلك ضمّن أعلى عشر دول في العالم في تبنّي الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت.



يُذكر أن الاجتماع يُعقد بشكلٍ سنوي بين منظمة الـ" RIPE NCC" والحكومات العربية بمنطقة الشرق الأوسط.