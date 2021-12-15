عقب خسارة منتخب مصر.. السولية يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: الأفضل

انتهت مباراة منتخب مصر ومنافسة التونسي، بفوز نسور قرطاج بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد 974 في نصف نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم.

ودشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “السولية”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لدعم قائد منتخب مصر اللاعب عمرو السولية عقب خسارة المنتخب أمام تونس.

وتصدر اسم اللاعب عمرو “السولية” قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر، وجاءت رسائل الدعم من قبل رواد السوشيال ميديا لـ عمرو السولية، كالاتي:

تفاصيل المباراة

استحوذ منتخب تونس على الكرة منذ ضربة البداية في اللقاء، وحصل على ركنية في الربع ساعة الأولى ولكن مرت بسلام على مرمى محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة.

نظم المنتخب الوطني هجمة من الجبهة اليمنى في الدقيقة 15، ولكن لم تكتمل بسبب تضيق منتخب تونس دفاعاتهم على الفراعنة٫



توغل منتخب تونس بين دفاعات نظيره المصري، ونظم هجمة مميزة في الدقيقة ٢١ من عمر المباراة ولكن تمكن الدفاع المصري من اقتناص الكرة ولكن خرجت لركنية وتكررت الخطورة على مرمى محمد الشناوي.

بدأ منتخب مصر في الإعتماد على بداية الهجمة من منطقة جزائهم لاستدراج المنتخب التونس، ووصلوا بالكرة لمنطقة جزاء المنتخب التونس، ولكن استطاع الدفاع ان يسيطر على الكرة وخروجها لصالحهم لتصبح ركلة مرمى.

ولجأ أحمد حجازي مدافع منتخب مصر للتسديد من خارج المرمى وبالفعل شكل خطورة على مرمى منتخب تونس في الدقيقة ٣٤ من عمر المباراة، ولكن تمكن معز حسن حارس مرمى تونس من التقاط الكرة.

حصل منتخب تونس على ركلة ركنية أخرى في الدقيقة ٣٧ من عمر المباراة، ولكن كالأربع ركلات الأولى تمر الكرة بسلام على مرمى محمد الشناوي.

وأهدر مروان حمدي فرصة هدف مؤكد في الدقيقة ٤٣ من عمر المباراة، بعد تمريرة مميزة من محمد مجدي أفشة، وانتزعت آهات الجماهير ولكن احتسبها حكم المباراة تسلل.



دخل منتخب مصر شوط المباراة الثاني متحمس وحاول الوصول لمرمى منتخب تونس ولكنه لم يتمكن من تحقيق أهداف حتى الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 58 من عمر المباراة احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح منتخب تونس، ولكن اعترض لاعبو منتخب مصر وقرر حكم المباراة العودة لتقنية الـ VAR، وبالفعل ألغى الحكم ركلة الجزاء واستمر اللعب بنتيجة سلبية بين الفريقين.

وبعد إلغاء ركلة الجزاء قام الحكم في الدقيقة 60 من عمر المباراة، بإشهار البطاقة الصفراء في وجه وائل جمعة ووجه كارلوس كيروش بسبب اعتراضهم من على خط التماس.

وأهدر مصطفى فتحي فرصة هدف مؤكد للمنتخب الوطني في الدقيقة 75 من عمر المباراة، وحرم الفراعنة من تقدم في وقت مميز في شوط المباراة الثاني.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المتسب بدل من ضائع تتقدم تونس بهدف عن طريق الخطأ سجله عمرو السولية لاعب منتخب مصر بعد رأسية لمسها داخل منطقة جزاءه.

وبهذا الفوز يتأهل منتخب تونس لنهائي البطولة العربية، ويخرج منتخب مصر من الدور قبل النهائي.