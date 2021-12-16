حملات أمنية مكبرة بالمحافظات لضبط الخارجين عن القانون.. مصرع عنصر إجرامى وضبط آخرين بسوهاج.. سقوط تجار الكيف بالمنيا والغربية

عقب تبادل إطلاق النيران .. مصرع عنصر إجرامى وضبط آخرين بسوهاج

ضبط 100 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامى بالمنيا

ضبط ستوديو تسجيل صوتي غير مرخص بالجيزة

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 140 طربة حشيش بالغربية

قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية عقب تقنين الإجراءات بتوجيه حملة مكبرة بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة وحائزى الأسلحة النارية ومتجرى المواد المخدرة بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج .

ولدى وصول القوات واستشعاره بها قام بإطلاق الأعيرة النارية عليها بكثافة فبادلته بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران والسيطرة على الموقف ، مما أسفر عن مصرعه وعُثر بجوار جثته على (بندقية آلية - بندقية خرطوش - 16 خزينة متنوعة- كمية من الطلقات النارية– تليسكوب – كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,150 كيلو جرام - مبلغ مالى).

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط عاملان لقيامهما بإدارة ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية وعُثر بداخلهما على (3 فرد محلى، أجزاء من أسلحة نارية وأدوات التصنيع)، وكذا (4 أشخاص) وبحوزتهم (2 بندقية آلية - طبنجة – كمية من مخدرالحشيش) بالإضافة إلى (11) دراجة نارية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية بمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة خاصةً متجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية بدون ترخيص.

ومن ناحيه اخرى واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن المنيا نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية ، لهما معلومات جنائية) تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا ، وبحوزته (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫000٫000) واحد مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب .

كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفنى وإستوديو تسجيل صوتى "بدون ترخيص" بمنطقة بالجيزة ، وإستخدامه أجهزة حاسب آلى "تعمل كوحدات مونتاج مُحمل عليها بعض برامج وتطبيقات حاسب آلى مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لعدة شركات عالمية" دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية ، وكذا مصنفات سمعية غير مجازة رقابياً مسجلة داخل الإستوديو ، وقيامه بإنشاء وإدارة قناة على موقع التواصل الإجتماعى "يوتيوب" بدون ترخيص يقوم من خلالها ببث الأعمال غير المرخصة التى تنتج بالإستوديو بهدف تحقيق الربح المادى بالمخالفة للقانون .

وبتقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المُشار إليها، وأمكن ضبط (مالك الشركة) وبتفتيش مكونات الشركة فى حضوره تم ضبط (إستوديو تسجيل صوتى كامل يحتوى على وحدة معالجة مركزية "محمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى مقلدة ومنسوخة وبرامج مونتاج وهندسة صوتية منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية" – "هارد ديسك محمل عليه مجموعة من مقاطع وفيديوهات لمطربين شعبيين يتم إعدادها داخل الإستوديو - مايك صوت" يستخدم فى أعمال التسجيل الصوتى" – فلتر صوت "يستخدم فى تنقية الصوت أثناء التسجيل" – كارت صوت "لإستخدامه بالتسجيل" سماعة رأس "يستخدم أثناء التسجيل" – هاتف محمول "مُحمل على وحدة التخزين الداخلية وبه آثار ودلائل على إدارة القناة المشار إليها") .

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بأنه مالك الشركة وارتكابه الواقعة بقصد التربح المادي ؛ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن ناحيه اخرى واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) بالإشتراك مع مديرية أمن الغربية نشاط (3 عناصر إجرامية– مقيمين بمحافظة الشرقية) تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة ثالث المحلة الكبرى بالغربية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة الكبرى بالغربية، وبحوزتهم (140 طربة لمخدر الحشيش وزنت 14 كيلو جرام – مبلغ مالى – عدد "3"هاتف محمول) ، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.



تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫400٫000) واحد مليون وأربعمائة ألف جنيه تقريباً).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.