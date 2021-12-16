عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. الصحة : تسجيل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا..الخارجية: تكرار استهداف ميليشيا الحوثي للإبرياء تهديدا لأمن واستقرار السعودية..معدل النمو في مصر 4 أضعاف الصين

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

الصحة : تسجيل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و48 وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 525 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 309354 حتى اليوم.
 

كفارة العلاقات المحرمة قبل الزواج وكيفية التوبة من الزنا .. وقتان لا تقبل فيهما
كيفية التوبة من العلاقات المحرمة قبل الزواج و كفارة من وقعت في علاقة مع شاب .. يجب على من فعل الزنا أو أعان عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، ويبتعد عن هذا الذنب وما يعين عليه، فإن كان له علاقات محرمة قطعها، وإن كان عنده تسجيلات أو صور أو ما اتصل بالفاحشة قام بمسحها واستعان بالله -تعالى- مقبلاً عليه ومتخلصاً من ذنبه بأي طريقة.
 

خلاف حاد بين محمد شوقي وكيروش .. تفاصيل
كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تفاصيل الخلاف الذي حدث بين محمد شوقي المدرب المساعد للمنتخب و كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب خلال الفترة الماضية .
 

حالتها صعبة.. نقل الراقصة البرازيلية لورديانا للعناية المركزة
نشر أدمن صفحة الراقصة البرازيلية لورديانا ، صورة ليدها اليمنى مركبًا بها قُنيّة طبية (كانيولا) معلنًا دخولها العناية المركزة بأحد المستشفيات، بعد وعكة صحية مرت بها مؤخرًا. 
 

سوريا.. هجوم إسرائيلي يستهدف المنطقة الجنوبية
أفادت وكالة أنباء سوريا "سانا" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن هجومًا إسرائيليًا استهدف المنطقة الجنوبية وأسفر عن وقوع بعض الخسائر المادية والبشرية.
 

رد ناري من ميدو على تصريحات نجم تونس المسيئة ورسالة لـ كيروش
وجه الإعلامي احمد حسام ميدو نجم الزمالك والمنتخب السابق رسالة لـ حنبعل المجبري نجم تونس ومانشستر يونايتد عقب تصريحات الأخير المسيئة بعد تأهل تونس لـ نهائي كأس العرب. 
 

الخارجية: تكرار استهداف ميليشيا الحوثي للمنشآت المدنية والأبرياء يعد تهديدا لأمن واستقرار السعودية الشقيقة
أدانت جمهورية مصر العربية، مواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية الجبانة صوب أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان آخرها استهداف المدينة الصناعية في جازان وأسفر عن بعض الخسائر المادية، فضلًا عن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أُطلقا باتجاه مدينة أبها. 
 

سفير مصر في الكاميرون يحسم الجدل حول إلغاء أمم أفريقيا
كشف مدحت المليجي، سفير مصر في الكاميرون حقيقة ما يتردد عن إمكانية إلغاء بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها من 9 يناير حتى 12 فبراير 2022 .

 

معدل النمو في مصر 4 أضعاف الصين..القومي للسكان: تسجيل قرابة أربعة آلاف مولود يوميا
قال عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، إن الكثافة السكانية زادت بـ أكثر من 750 ألف شخص خلال 5 أشهر، متابعا: مصر تسجل يوميا مايقارب من 3636 مولود جديد.
 

ليبيا.. نقل المنفي لمكان آمن بعد اقتحام ميليشيات مسلحة مقر رئاسة الوزراء
قالت وسائل إعلام ليبية إنه تم نقل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وأعضاء المجلس إلى مكان بعد ورود معلومات عن نية اقتحام منازلهم من قبل مليشيات مسلحة في طرابلس.
 

النهاية الحزينة.. منع هاني زادة من دخول نادي الزمالك وتساؤلات حول التهديد بالنيابة
أكد الإعلامي محمد شبانة أن رئيس نادي الزمالك أصدر قرارًا بمنع هاني زادة عضو المجلس من دخول النادي نهائيًا.
 

ترشيحاتنا

رجاء خاص من شوبير لمسئولي الكرة المصرية بشأن كيروش

مدرب تونس يعلق على تصريحات حنبعل المسيئة للمنتخب المصري

موسيماني يرفض ضم مهاجم الإسماعيلي لهذا السبب

المسرح وقع بالعروسة والعريس| موقف طريف حدث لـ الفنانة فاطمة عيد

بند في عقد كارتيرون يمنعه من الاعتراض على قرارات رئيس الزمالك

مفاجأة.. تقرير قطري وراء استبعاد معلول من المشاركة أمام مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة: يفضل عدم نزول كبار السن والأطفال في الطقس شديد البرودة

حالتها صعبة.. نقل الراقصة البرازيلية لورديانا للعناية المركزة

كفارة العلاقات المحرمة قبل الزواج وكيفية التوبة من الزنا .. وقتان لا تقبل فيهما

هل ستتجه الدولة لـ حظر التجوال بسبب أوميكرون.. المصل واللقاح ترد |فيديو

وفقا للحسابات الفلكية.. بداية فصل الشتاء بعد 6 أيام

المركزي يصدر تعليمات للبنوك باعدام الديون غير المنتظمة لضبط أصول الجهاز المصرفي

مفاجأة.. تقرير قطري وراء استبعاد معلول من المشاركة أمام مصر

تامر أمين عن "فصل الموظف متعاطي المخدرات": لو تركناه يبقي حرام علينا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر ريد كاربت بختام مهرجان البحر الأحمر لعرض الفيلم الهندي 83

هددت مدير أعمالها بعد مغازلتها.. أحدث إطلالات أحلام قبل حفلها بالرياض.. صور

هيئة البحوث العسكرية تنظم ندوة إستراتيجية لتنمية العلاقات مع دول حوض شرق المتوسط

كانت واخدة قرض من دبي وهربانة.. ما سر طلاق مصطفى فهمي فاتن موسى فجأة ؟

فيديو

ربنا مكسرش بخاطري.. فاطمة عيد تكشف كيف بدأت حياتها بخمسة جنيهات

حاولا إفساد دليل إدانة موكلهما.. قرار من النائب العام ضد محاميي المتهم كريم الهواري..فيديو

لو تخنتي هطلقك أنا واخد عربية اسبور.. زوج نجلاء بدر يوجه لها رسالة على الهواء

فيديو جراف.. ‏سيرجيو أجويرو يعلن اعتزاله كرة القدم رسميا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ