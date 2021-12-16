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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. هجوم إسرائيلي يستهدف المنطقة الجنوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفادت وكالة أنباء سوريا "سانا" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن هجومًا إسرائيليًا استهدف المنطقة الجنوبية وأسفر عن وقوع بعض الخسائر المادية والبشرية.

وقالت "سانا" إن الدفاعات الجوية تصدت لرشقات صاروخية إسرائيلية استهدفت الجنوب، وأسفرت عن مقتل جندي سوري.

والاثنين، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن هجومًا إسرائيليًا على مواقع عسكرية بتاريخ 8 يونيو الماضي، استهدف ثلاث منشآت تعتقد تل أبيب أن الحكومة السورية كان تستخدمها لإعادة بناء برنامجها لإنتاج أسلحة كيميائية.

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ونقلت الصحيفة عن مصادر مخابراتية أمريكية قولها، إنّ مقاتلات إسرائيلية أطلقت في ذلك الوقت عدة صواريخ على ثلاثة أهداف عسكرية قرب مدينتي دمشق وحمص وسط سوريا، أدت إلى مقتل 7 جنود سوريين، بينهم ضابط برتبة عقيد.

وقالت الصحيفة إن مسؤولين إسرائيليين، طُلب منهم التعليق، لم يؤكدوا الهجمات، كما أنهم لم يقدموا إيضاحات بشان الأسباب وراء ذلك. وتابعت الصحيفة أن سوريا أدانت بشدة الهجمات الإسرائيلية في ذلك الوقت.

واعترفت إسرائيل بشن عشرات الضربات الجوية في سوريا قائلة إنها استهدفت الوجود الإيراني أو تسليم أسلحة إلى جماعات حليفة لإيران. وعبر مسؤولون إسرائيليون عن القلق من احتمال وقوع أسلحة كيماوية سورية في أيدي جماعات متشددة.

 

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