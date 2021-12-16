ليبيا.. نقل المنفي لمكان آمن بعد اقتحام ميليشيات مسلحة مقر رئاسة الوزراء

قالت وسائل إعلام ليبية إنه تم نقل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وأعضاء المجلس إلى مكان بعد ورود معلومات عن نية اقتحام منازلهم من قبل مليشيات مسلحة في طرابلس.

ونقلت صحيفة "المرصد" الليبية عن مصادرها الخاصة قولها إن "التحركات العسكرية في طرابلس مرتبطة بمخطط يدبره المنفي لإعلان التمديد يوم 23 ديسمبر وتشكيل حكومة مصغرة".

وأضافت المصادر: "خطة المنفي تعتمد على إعلان مرسوم رئاسي بتجاوز صلاحياته في خارطة الطريق ونسق مع بعض المجموعات المسلحة لوضعه موضع التنفي".

وفي السياق ذاته، توعدت مليشيات تعرف باسم "لواء الصمود" وتنشط في العاصمة، أنه "لن تكون هناك انتخابات رئاسية في ليبيا. سنغلق كل مؤسسات الدولة في طرابلس".

ويبدو أن التوتر الذي ساد المنطقة، مرتبط بقرار إعفاء المجلس الرئاسي لآمر منطقة طرابلس العسكرية عبد الباسط مروان.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أصدر المجلس الرئاسي الليبي بإقالة مروان، وتكليف عبد القادر خليفة بمنصب آمر منطقة طرابلس العسكرية.

وحسب مصادر ليبية، تشهد مدن المنطقة الغربية استنفارا بين عدة تشكيلات مسلحة، بعد حصار مقر رئاسة الوزراء.

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس للغاية، إذ تستعد ليبيا لإجراء انتخابات رئاسية مقررة في 24 ديسمبر المقبل، تليها انتخابات برلمانية.