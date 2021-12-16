عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد تصريحات مستشار الرئيس للشئون الصحية..

تتجاوز الـ 2000 جنيه.. زيادة أجور و حوافز الأطباء قريبا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن الحافز المادى للأطباء جرى تحسينه جزئيا من قبل، كاشفا عن زيادة حافز الأطباء قريبا، إقرارا بجهودهم فى تقديم يد العون والمساعدة لجميع المصابين وتقديم التضحيات فى سبيل القضاء على فيروس كورونا .

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، في تصريحات لبرنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى، أن مصر قدمت ملحمة حقيقية في التعامل مع ملف جائحة أزمة كورونا ، مشيرا إلى أنها كشفت  شجاعة وبسالة أبطال الجيش الأبيض فى التصدى لأخطر الفيروسات وعلى رأسهم فيروس كورونا  الذى تسبب فى انهيار اقتصادات عديدة حول العالم .

txt

رئيس الاعتماد والرقابة الصحية يبحث معايير اعتماد أعضاء المهن الطبية

txt

علاوة 7% تبدأ بانقضاء سنة من التعيين.. الشيوخ يزف بشرى للعاملين بالقطاع الخاص داخل الدولة

وفى سياق متصل، وافق مجلس النواب فى وقت سابق على حزمة من مشروعات القوانين التى تصب فى صالحهم ، والتى كان أبرزها مشروع  قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية.

 

 

 قانون شئون أعضاء المهن الطبية

 

فيما يلى نستعرض أبرز المنح والحوافز والبدلات التى قدمها القانون للأطباء وفقا للقانون:

 

يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليهم "بدل مخاطر المهن الطبية" شهريا، وفقا للفئات الآتية:

  • 1225 جنيها للأطباء البشريين.
  •  875 جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي.
  • 790 جنيها لأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين.
  •  700 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

ويسرى حكم المادة على الفئات الآتية:

الأطباء البشريون وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي وأخصائيو التمريض وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم والأساتذة المتفرغون العاملون بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر، والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 في شأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية، المشار إليه من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.

 

وتأتي الزيادات وفق أسس لغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية مثل أعضاء المهن الطبية (أطباء – تمريض – فنيين)، وتكون الزيادات على قسمين كالتالي:

 

علاوة خاصة 

 

علاوة خاصة بنسبة 13% تحسب على الأجر الأساسي في 30 يونيو 2021 (أساس المرتب الحالي) وبحد أدنى 75 جنيه شهريًا، ويتم ضمها للأجر الأساسي

 

حوافز اضافية

 

حافز إضافي 175 جنيهًا لشاغلي الدرجة الرابعة، و225 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و275 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و325 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و350 لدرجة كبير ومدير عام (لا يتم ضمها للأجر الأساسي).

 

 

- المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية (الموظفين الإداريين)

 

 يكون لهم الحق في العلاوة في حالتين العلاوة الدورية: بنسبة 7% تحسب من الأجر الوظيفي وبحد أدنى 75 جنيه شهريًا، وتُضم للأجر الوظيفي للموظف الحافز الإضافي: 175 جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و275 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و325 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و350 لكبير ومدير ويستفيد بالزيادات جميع العاملين بالدولة من أطباء بتخصصات مختلفة وأطباء أسنان وصيادلة والعلاج الطبيعي والتمريض وكافة المهن الطبية والفنيين.
 

 

 

محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية حافز الأطباء كورونا قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية أعضاء المهن الطبية الجيش الابيض

ترشيحاتنا

اليوم.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وسقوط أمطار على هذه المناطق|فيديو

مؤشر جديد يحسم الجدل حول إلغاء الأمم الإفريقية

بالتحية العسكرية.. الكلية الحربية تستقبل أبطال قادرون باختلاف من ذوي الهمم

فى أى عمر تتوقفين عن تجشئة الطفل

تتجاوز الـ 2000 جنيه.. زيادة أجور و حوافز الأطباء قريبا

مفيد للتخلص من المغص الناتج عن احتباس الغازات..كل ما يمكن معرفته عن تجشؤ الطفل وفى أى سن تتوقفين عنه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كفارة العلاقات المحرمة قبل الزواج وكيفية التوبة من الزنا .. وقتان لا تقبل فيهما

حالتها صعبة.. نقل الراقصة البرازيلية لورديانا للعناية المركزة

الصحة: يفضل عدم نزول كبار السن والأطفال في الطقس شديد البرودة

مفاجأة.. تقرير قطري وراء استبعاد معلول من المشاركة أمام مصر

بالتحية العسكرية.. الكلية الحربية تستقبل أبطال قادرون باختلاف من ذوي الهمم

طقس اليوم.. أمطار بعدة مناطق بالمحافظات تمتد للقاهرة الكبرى مساء

هل ستتجه الدولة لـ حظر التجوال بسبب أوميكرون.. المصل واللقاح ترد |فيديو

وفقا للحسابات الفلكية.. بداية فصل الشتاء بعد 6 أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر ريد كاربت بختام مهرجان البحر الأحمر لعرض الفيلم الهندي 83

هددت مدير أعمالها بعد مغازلتها.. أحدث إطلالات أحلام قبل حفلها بالرياض.. صور

هيئة البحوث العسكرية تنظم ندوة إستراتيجية لتنمية العلاقات مع دول حوض شرق المتوسط

كانت واخدة قرض من دبي وهربانة.. ما سر طلاق مصطفى فهمي فاتن موسى فجأة ؟

فيديو

غرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة التستر على الموظف المتعاطي للمخدرات

صرخت ولمت عليه الناس .. تفاصيل تحرش عامل بموظفة داخل سيارة أجرة

وما النصر إلا من عند الله.. فاطمة عيد تكشف حقيقة محاربتها بالوسط الفني

المسرح وقع بالعروسة والعريس| موقف طريف حدث لـ الفنانة فاطمة عيد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ