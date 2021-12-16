تتجاوز الـ 2000 جنيه.. زيادة أجور و حوافز الأطباء قريبا

بعد تصريحات مستشار الرئيس للشئون الصحية..

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن الحافز المادى للأطباء جرى تحسينه جزئيا من قبل، كاشفا عن زيادة حافز الأطباء قريبا، إقرارا بجهودهم فى تقديم يد العون والمساعدة لجميع المصابين وتقديم التضحيات فى سبيل القضاء على فيروس كورونا .

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، في تصريحات لبرنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى، أن مصر قدمت ملحمة حقيقية في التعامل مع ملف جائحة أزمة كورونا ، مشيرا إلى أنها كشفت شجاعة وبسالة أبطال الجيش الأبيض فى التصدى لأخطر الفيروسات وعلى رأسهم فيروس كورونا الذى تسبب فى انهيار اقتصادات عديدة حول العالم .

وفى سياق متصل، وافق مجلس النواب فى وقت سابق على حزمة من مشروعات القوانين التى تصب فى صالحهم ، والتى كان أبرزها مشروع قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية.

قانون شئون أعضاء المهن الطبية

فيما يلى نستعرض أبرز المنح والحوافز والبدلات التى قدمها القانون للأطباء وفقا للقانون:

يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليهم "بدل مخاطر المهن الطبية" شهريا، وفقا للفئات الآتية:

1225 جنيها للأطباء البشريين.

875 جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي.

790 جنيها لأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين.

700 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

ويسرى حكم المادة على الفئات الآتية:

الأطباء البشريون وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي وأخصائيو التمريض وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم والأساتذة المتفرغون العاملون بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر، والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 في شأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية، المشار إليه من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.

وتأتي الزيادات وفق أسس لغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية مثل أعضاء المهن الطبية (أطباء – تمريض – فنيين)، وتكون الزيادات على قسمين كالتالي:

علاوة خاصة

علاوة خاصة بنسبة 13% تحسب على الأجر الأساسي في 30 يونيو 2021 (أساس المرتب الحالي) وبحد أدنى 75 جنيه شهريًا، ويتم ضمها للأجر الأساسي

حوافز اضافية

حافز إضافي 175 جنيهًا لشاغلي الدرجة الرابعة، و225 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و275 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و325 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و350 لدرجة كبير ومدير عام (لا يتم ضمها للأجر الأساسي).

- المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية (الموظفين الإداريين)

يكون لهم الحق في العلاوة في حالتين العلاوة الدورية: بنسبة 7% تحسب من الأجر الوظيفي وبحد أدنى 75 جنيه شهريًا، وتُضم للأجر الوظيفي للموظف الحافز الإضافي: 175 جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و275 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و325 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و350 لكبير ومدير ويستفيد بالزيادات جميع العاملين بالدولة من أطباء بتخصصات مختلفة وأطباء أسنان وصيادلة والعلاج الطبيعي والتمريض وكافة المهن الطبية والفنيين.

