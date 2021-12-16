رغم تلقيه اللقاح .. وفاة فنان كوميدي شهير بكورونا

توفي الممثل الكوميدي البريطاني يثرو ، بعد صراعه مع فيروس كورونا.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، توفي الممثل الكوميدي ، واسمه الحقيقي جيفري رو عن عمر 73 عامًا ، أثر اصابته بفيروس كورونا يوم الثلاثاء.

أصيب هذا الكوميدي المحبوب ، والذي تم تطعيمه بالكامل وحصل على حقنة معززة ، بالفيروس قبل 10 أيام فقط وبقي في المستشفى لمدة سبعة أيام قبل وفاته.

قال المدير جون مايلز إن السيد رو قد حارب هودجكين ليمفوما قبل عامين لكنه كان في حالة مغفرة وكان بصحة جيدة عندما أصيب بالفيروس.

وأشاد مايلز بصديقه منذ أكثر من 40 عامًا ، وقال إن جثرو جلب الكثير من البهجة لملايين الأشخاص.

وأضاف: 'لقد كان رجلاً محبوبًا ، ولطيفًا للغاية ومضحكًا للغاية. على الأقل جلب الكثير من المتعة لكثير من الناس.