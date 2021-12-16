عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تاج الدين: مصر استقبلت 13 مليون جرعة الأسبوع الماضي من مختلف اللقاحات

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة الوقائية، إن مصر استقبلت 13 مليون جرعة الاسبوع الماضي من مختلف اللقاحات.


وأضاف عوض تاج الدين، في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أن الجرعة التعزيزية تستهدف أولا الفئات الأكثر احتياجا ومنها القطاع الطبي وكبار السن.


وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة الوقائية، أن التطعيمات تساعد في محاربة فيروس كورونا إلى جانب الإجراءات الاحترازية.

وتابع عوض تاج الدين، إنه أكثر من نصف مليار دولار ما دفعته مصر في لقاح كورونا، مضيفا أن الرئيس السيسي يتابع يوميا عدد اللقاحات الواردة لمصر وأنواعها.


وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة الوقائية، أن مصاريف شحن اللقاحات تخطت مليون جنيه.


وأكمل الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة الوقائية، أن العاملين في القطاع الصحي يستحقون كل التقدير والاحترام لجهودهم الكبيرة والمشكورة خلال جائحة فيروس كورونا.


أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة الوقائية، أن منظومة مكافحة الدرن ساهمت في تحسين الحالة الصحية للمرضى وتخفيف أعدادهم.
 

عوض تاج الدين مستشار الرئيس الصحة الوقائية مختلف اللقاحات القطاع الطبي الإجراءات الاحترازية

موضوعات متعلقة

منذ بداية كورونا.. تاج الدين: السيسي يتابع بنفسه عدد الحالات ووضع الأجهزة والمستلزمات الطبية.. فيديو

ترشيحاتنا

رجاء خاص من شوبير لمسئولي الكرة المصرية بشأن كيروش

مدرب تونس يعلق على تصريحات حنبعل المسيئة للمنتخب المصري

موسيماني يرفض ضم مهاجم الإسماعيلي لهذا السبب

المسرح وقع بالعروسة والعريس| موقف طريف حدث لـ الفنانة فاطمة عيد

بند في عقد كارتيرون يمنعه من الاعتراض على قرارات رئيس الزمالك

مفاجأة.. تقرير قطري وراء استبعاد معلول من المشاركة أمام مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة: يفضل عدم نزول كبار السن والأطفال في الطقس شديد البرودة

حالتها صعبة.. نقل الراقصة البرازيلية لورديانا للعناية المركزة

كفارة العلاقات المحرمة قبل الزواج وكيفية التوبة من الزنا .. وقتان لا تقبل فيهما

هل ستتجه الدولة لـ حظر التجوال بسبب أوميكرون.. المصل واللقاح ترد |فيديو

وفقا للحسابات الفلكية.. بداية فصل الشتاء بعد 6 أيام

المركزي يصدر تعليمات للبنوك باعدام الديون غير المنتظمة لضبط أصول الجهاز المصرفي

مفاجأة.. تقرير قطري وراء استبعاد معلول من المشاركة أمام مصر

تامر أمين عن "فصل الموظف متعاطي المخدرات": لو تركناه يبقي حرام علينا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر ريد كاربت بختام مهرجان البحر الأحمر لعرض الفيلم الهندي 83

هددت مدير أعمالها بعد مغازلتها.. أحدث إطلالات أحلام قبل حفلها بالرياض.. صور

هيئة البحوث العسكرية تنظم ندوة إستراتيجية لتنمية العلاقات مع دول حوض شرق المتوسط

كانت واخدة قرض من دبي وهربانة.. ما سر طلاق مصطفى فهمي فاتن موسى فجأة ؟

فيديو

ربنا مكسرش بخاطري.. فاطمة عيد تكشف كيف بدأت حياتها بخمسة جنيهات

حاولا إفساد دليل إدانة موكلهما.. قرار من النائب العام ضد محاميي المتهم كريم الهواري..فيديو

لو تخنتي هطلقك أنا واخد عربية اسبور.. زوج نجلاء بدر يوجه لها رسالة على الهواء

فيديو جراف.. ‏سيرجيو أجويرو يعلن اعتزاله كرة القدم رسميا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ