تاج الدين: مصر استقبلت 13 مليون جرعة الأسبوع الماضي من مختلف اللقاحات

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة الوقائية، إن مصر استقبلت 13 مليون جرعة الاسبوع الماضي من مختلف اللقاحات.



وأضاف عوض تاج الدين، في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أن الجرعة التعزيزية تستهدف أولا الفئات الأكثر احتياجا ومنها القطاع الطبي وكبار السن.



وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة الوقائية، أن التطعيمات تساعد في محاربة فيروس كورونا إلى جانب الإجراءات الاحترازية.

وتابع عوض تاج الدين، إنه أكثر من نصف مليار دولار ما دفعته مصر في لقاح كورونا، مضيفا أن الرئيس السيسي يتابع يوميا عدد اللقاحات الواردة لمصر وأنواعها.



وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة الوقائية، أن مصاريف شحن اللقاحات تخطت مليون جنيه.



وأكمل الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة الوقائية، أن العاملين في القطاع الصحي يستحقون كل التقدير والاحترام لجهودهم الكبيرة والمشكورة خلال جائحة فيروس كورونا.



أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة الوقائية، أن منظومة مكافحة الدرن ساهمت في تحسين الحالة الصحية للمرضى وتخفيف أعدادهم.

