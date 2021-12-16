قبل عرضه.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل «أنا وهى»

تستعد الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد حاتم لطرح مسلسل “أنا وهى”، خلال الأيام القليلة المقبلة عبر شاشة CBC.

وطرحت قناة CBC، البرومو الخاص بالمسلسل استعداد لعرضه قريبا.

ويعتبر مسلسل "أنا وهى" هو التعاون الرابع بين الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد حاتم، حيث قدما فيلم “قصة حب”، وفيلم “الغسالة”، ومسلسل “حلوة الدنيا سكر”.

تفاصيل مسلسل أنا وهى

مسلسل “أنا وهي” ينضم لمجموعة المسلسلات المكونة من 15 حلقة، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى كوميدى.

وتجسد هنا الزاهد وأحمد حاتم دوري شخصين يعانيان من مرض نفسى ويترددان على عيادة طبيب نفسى يجسده أشرف عبد الباقى، ويتعرفان على بعضهما وتبدأ قصة حب بينهما.

مسلسل "أنا وهى"، تأليف مصطفى حمدى، وإخراج سامح عبد العزيز، بطولة أحمد حاتم، وهنا الزاهد، وأشرف عبد الباقى، وميرهان حسين، وعارفة عبد الرسول، إضافة إلى ظهور أكثر من فنان كضيف شرف.

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صوراً جديدة لها بإطلالة شتوية أنيقة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت هنا الزاهد مرتدية جاكيت جلد طويلا باللون الأسود، مع بلوفر وشورت قصير باللون الأسود، وأكملت إطلالتها الشتوية بقبعة شتوية باللون الأسود.

وعلقت هنا الزاهد على الصور قائلة: “لكل شتاء ربيعه”.

وعبرت الفنانة هنا الزاهد عن سعادتها بمشاركتها فى موسم الرياض بمسرحية “جوازة معفرتة”، ووجهت الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، ونشرت صورا وفيديوهات لها عبر حسابها الشخصى بموقع “إنستجرام”.

وكتبت هنا الزاهد: “سعيدة جدا بمشاركتي في موسم الرياض بمسرحية جوازة معفرتة، اتبسط جدا اني شفت جمهور الرياض شكرا ليكو على كل الحب اللي شوفتوا منكو”.

وتابعت: "فعلا التمثيل على المسرح أصعب حاجة بس استقبلكوا خفف رهبة المسرح جوايا.

شكرا معالي المستشار تركي الشيخ، شكرا شركة صلة، إلى اللقاء وأشوفكم قريبا إن شاء الله".