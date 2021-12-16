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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يعتبره مجاملة.. مراهق يمتلك أكبر فم في العالم.. فيديو

مراهق يمتلك اكبر
مراهق يمتلك اكبر فم في العالم

بالنسبة لمعظم الناس، فإن اتهامهم بامتلاك فم كبير قد يكون نوعاً من الإهانة. لكن بالنسبة لأيساك جونسون، يُعتبر ذلك مجاملة. في الواقع، لديه رسمياً أكبر فم في العالم، للمرة الثانية.

ووفقاً لشبكة «فوكس 9» قال جونسون: «الأمر لا يزال لا يُصدق».

ودخل جونسون، البالغ من العمر 16 عاماً، في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية قبل عامين لامتلاكه أكبر فم في العالم، بأكثر من 3 بوصات ونصف. وبعد أن فقد هذا اللقب لمراهق من ولاية بنسلفانيا بعد بضعة أشهر، استعاد جونسون الرقم القياسي، بعدما تبين أن قياس فمه يصل إلى 4 بوصات في وقت سابق من هذا العام.



ويعتقد جونسون أن فمه نما بمرور الوقت مع تقدمه في العمر. وقال: «ربما حصل ذلك بسبب قيامي بفتح فمي كثيراً مما جعله يمتد... نعم لقد حصل ذلك مع مرور الوقت».

منذ ذلك الحين، ظهر جونسون عبر برنامج تلفزيوني لمعرفة ما إذا كان فمه الضخم يمكنه استيعاب بعض الأشياء مثل الطوب، أو العدسة المكبرة، أو شريط «في إتش إس».

وتمت دعوة جونسون أيضاً إلى إيطاليا للظهور في برنامج تلفزيوني عن حاملي الأرقام القياسية في الربيع.

في غضون ذلك، يأمل المراهق في التمسك برقمه العالمي الجديد لأن خسارته للمرة الثانية سيكون من الصعب تحملها. وقال: «لقد كانت تجربة مدهشة لا تُنسى وأنا محظوظ جداً لأنني مررت بها بشكل طبيعي... لمجرد أن يكون لدي فم كبير بشكل طبيعي».

 

الإهانة جونسون العالم فوكس

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