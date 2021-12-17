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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عن طريق الخطأ .. طفل يقتل والده في عيد ميلاده الأول

صدى البلد

توفى رجل امريكي في ولاية جورجيا الامريكية بالغ من العمر 25  عاما، بعد إصابته بطلق ناري في صدره في عيد ميلاد طفله الاول عن طريق الخطأ . 


وفقا لما نشرته صحيفة " ديلي ستار"، نقل داستن والترز البالغ من العمر 25 عاما، إلى المستشفى و ذلك عقب إصابته بطلق ناري في صدره عن طريق الخطأ بعد ان قام طفله بتوجيه الرصاص الذي كان في المسدس الخاص به إلى صدره . 

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و بحسب ما نقلته الصحيفة، فإن والدي الطفل أقاما حفل لعيد ميلاده الأول في منزلهم و قاموا بدعوة أصدقائهم و ذويهم للإحتفال بمرور سنة من عمر طفلهم إلا أن عيد الميلاد تحول إلى مآساه كبيرة . 


عثر الطفل على السلاح الخاص بوالده أثناء اللعب في عيد الميلاده و ظن أنه لعبة كباقي الألعاب فقام بتوجيهه في الاتجاه الذي كان يقف فيه والده و أطلق الرصاص بداخله . 


جدير بالذكر ان الأب اصيب بطلق ناري في صدره تسبب في دخوله غيبوبة و توفى بعد ايام من إطلاق النار عليه . 
       

رجل طلق ناري عيد ميلاد طفلة مستشفي الرصاص

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عن طريق الخطأ .. طفل يقتل والده في عيد ميلاده الأول

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