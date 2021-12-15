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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المؤبد لحداد بتهمة قتل سائق توك توك لسرقته في القليوبية

ضبط متهم
ضبط متهم

قضت محكمة جنايات بنها فى القليوبية الدائرة التاسعة برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف بالسجن المؤبد لحداد في شبين القناطر بتهمة قتل صاحب توك توك لسرقته.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4052 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة شبين القناطر والمقيدة برقم 63 لسنة 2021 كلى شمال بنها أن المتهم "ب ج م"27 سنة حداد مقيم دائرة مركز شرطة شبين القناطر قتل عمدا "س أ ع" 18 سنة سائق توك توك مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وما أن ظفر به بأحد الأماكن المتاخمة والقصية عن أعين الرقباء حتى التقط من الأرض حجرا وكال المجنى عليه عدة ضربات استقرت برأسه محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات ليرتكب جنحة أخرى وهى سرقة التوك توك الخاص بالمجنى عليه.


وكان المقدم أيمن سليمان رئيس مباحث شبين القناطر الأسبق قد تلقى إشارة من مستشفى شبين العام بوصول "السيد.ا.ع" 18 سنة سائق توك توك جثة هامدة إثر إصابته بجروح تهتكيه بالرأس.

انتقل على الفور العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي الأسبق وبسؤال والده أقر بخروج نجله "المجني عليه" بمركبة التوك توك التي يعمل عليها ولم يعد وفوجئ بالعثور على جثته قتيلا.


وتوصلت التحريات إلى أن مرتكبي الواقعة صديق المجنى عليه ويدعى "ب.ج.م" 26 سنة حداد وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة، وقال إنه قام بالتصرف في التوك توك بالبيع لدي "مصطفى.ع.س" 22 سنة ميكانيكي وتم ضبطه وأرشد عن مركبة التوك توك المستولى عليها وتم التحفظ عليها.
فيما أمرت نيابة شبين القناطر استمرار حبس المتهم على ذمة التحقيقات والذى قال إنه كان يمر بضائقه مالية وعليه ديون كثيرة فتخمرت في ذهنه فكرة التخلص من المجني علي 

وأشار إلى أن القتيل كان صديقه ودائما يستعين به لتوصيله فقام باستدراجه بحجة توصيله لأحد المناطق في مدينة شبين القناطر في الطريق الواصل بين قرية الشوبك ومدينة شبين غافله وقام بضربه على رأسه بحجر طوب حتى تأكد من وفاته.


وأضاف المتهم أن القتيل كان صديقه ودائما يستعين به لتوصيله فقام باستدراجه بحجة توصيله لأحد المناطق في مدينة شبين القناطر في الطريق الواصل بين قرية الشوبك ومدينة شبين، غافله وقام بضربه على رأسه بحجر طوب حتى تأكد من وفاته، وأحالت النيابة القضية للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق.

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