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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحدث ظهور ليوسف البلايلي نجم الجزائر بعد فسخ عقده مع ناديه القطري

صدى البلد

شارك اللاعب يوسف البلايلي، نجم منتخب الجزائر صورة جديدة في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وفسخ يوسف بلايلي لاعب منتخب الجزائر الأول لكرة القدم  تعاقده مع نادي قطر القطري عقب تألقه مع منتخب بلاده فى بطولة كأس العرب بقطر.

ووفقا لشبكة "بي إن سبورتس" في تقرير مقتضب لها اليوم الخميس فإن بلايلي فسخ تعاقده مع ناديه الذي انضم له مطلع الموسم الماضي.

ولم يكشف التقرير سبب فسخ اللاعب لتعاقده.

ويتألق يوسف بلايلي حاليا رفقة منتخب الجزائر في كأس العرب وقادهم لتخطي عقبة قطر في نصف النهائي ليتأهل إلى النهائي لملاقاة تونس يوم السبت المقبل.

وانضم اللاعب صاحب الـ29 عاما لنادي قطر في صفقة انتقال حر بعقد يمتد حتى صيف عام 2022.

وخاض بلايلي مع نادي قطر 24 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 17 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

منتخب الجزائر البلايلي

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