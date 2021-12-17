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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مباحث القاهرة تكشف غموض حادث سرقة شقة بمدينة نصر

أرشيفية
أرشيفية

كشف رجال مباحث القاهرة ، ملابسات واقعة سرقة شقة أحد المواطنين بالقاهرة، وتحديد وضبط مرتكبة الواقعة ، وإعادة المسروقات.


 
تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة (كمية من المشغولات الذهبية - 4 ساعات) مـن داخـل مسـكـن والـدة زوجتـه الكـائـن بـذات العقـار ، واتهم (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية ) كانت تعمل لديه بمسكنه.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة ما جاء بأقوال المُبلغ وأن المشكو فى حقها وراء إرتكاب الواقعة .

 

وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مكان إختبائها طرف (شقيقتها ، مقيمة بمحافظة الإسماعيلية) عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها .

 

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة " إبان عملها لدى المجنى عليه ، كما تم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلتها "سيئة النية " (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة قسم الخصوص بالقلويبية).

 

وبإستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات وإتهمها بالسرقة،  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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