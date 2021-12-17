بروتوكول تعاون بين شركة تنمية الريف المصري الجديد واتحاد النحالين العرب

وقع اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، بروتوكول تعاون مع السيد فتحي بحيرى، رئيس اتحاد النحالين العرب.. وذلك بحضور اللواء مهندس أركان حرب ناصر فوزى مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة.

حيث اتفق الطرفان، بموجب هذا البروتوكول، على التعاون المشترك فيما بينهما وتبادل الخبرات فى مجال تربية النحل بأراضي المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان.. بما يشمل تدريب المنتفعين بأراضى "الريف المصرى الجديد" على أعمال النحالة الحديثة ومتابعة المستجدات ونتائج البحوث المتعلقة بتربية النحل، والمساهمة في إقامة مشروعات إستثمارية لإنتاج أدوات ومستلزمات تربية النحل.



كذلك توعية المنتفعين من صغار المزارعين والشباب والمستثمرين بأهميه نحل العسل للتلقيح وزيادة إنتاجية المحاصيل، والإسهام في دعم البحث العلمى فى مجال تربية النحل.

هذا، مع قيام اتحاد النحالين العرب بتقديم الدعم الفني للمربين من المنتفعين فيما يخص أعمال تربية نحل العسل وفرز العسل وتسويقه ، فضلاً عن التعاون بين الطرفين فى مجال إنشاء ورعاية وإدارة مناحل نحل العسل، تكون تابعة لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، وتكون بمثابة مراكز للتدريب وإنتاج عسل النحل وخلايا وطوائف النحل لدعم المربين من المنتفعين بأراضى المشروع.

يأتى ذلك فى إطار رغبة شركة تنمية الريف المصرى الجديد فى تنمية القدرات الفنية للمستفيدين المخصص لهم قطع أراضى بالمشروع القومى لإستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، وإمدادهم بالمعلومات عن أحدث الوسائل العلمية فى مجال تربية النحل.

ويعد "إتحاد النحالين العرب" من أعرق المؤسسات التى تهدف إلى الاستفادة من صناعة النحل فى تحقيق طفرة فى الاقتصاد المصرى، وله عدة أنشطة ومساهمات ومشاركات دولية متنوعة على مستوى الدول الأعضاء به، فضلاً عن إبرام العديد من إتفاقيات التعاون مع المنظمات المتخصصة بمجال تربية نحل العسل.