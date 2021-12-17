البحث العلمي تعلن موعد افتتاح مركز شمال إفريقيا لتطبيقات تحليل النظم

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أنه سيتم افتتاح مركز شمال إفريقيا لتطبيقات تحليل النظم NAASAC، يوم الاثنين 20 ديسمبر، فى إطار التعاون مع المعهد الدولى لتحليل تطبيقات النظم IIASA.

وأوضحت أنه سيتم تنظيم ندوة حول: تطبيق تحليل النظم في اتخاذ القرار في معهد التخطيط القومي، قبل الافتتاح بيوم، أي يوم الأحد 19 ديسمبر، الساعة 12 ظهرا وحتى الواحدة والنصف.

وأشارت الأكاديمية إلى أن الدكتورة أماني الريس نائب رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتورة تيسير أبو النصر منسق التعاون بين اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم، ود. فابيان واجنر عميد تنمية القدرات والتدريب الأكاديمي بالمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم، سيحاضرون ف الندوة.

ونوهت الأكاديمية بأن الندوة ستتناول النقاط التالية:



- لماذا يعد تحليل النظم أمر مهم في اتخاذ القرار؟.

- خطوات تحليل النظم للوصول إلى قرار.

- مثال عملي تطبيقي عن نموذج في التغيرات المناخية.