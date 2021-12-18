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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص وزوجته انشأ شركة وهمية بمصر الجديدة للنصب على راغبي الهجرة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس اثنين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي بالقاهرة قاموا بإنشاء شركة وهمية لاستخراج أوراق هجرة بقصد النـصـب على المواطنين.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكانت قد تمكنت أجهزة الأمن من ضبط إثنين من عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة قاموا بإنشاء شركة وهمية لاستخراج أوراق هجرة بقصد النـصـب على المواطنين.

تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" مقيمة بدائرة القسم.. وكيلة عن زوجها مصري الجنسية, وقدمت تفويض عن عدد 12 شخص آخرين يحملون (جنسيات مصرية وأجنبية) وأقرت بتضررهم من "شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول مسئول عن شركة للسفر والهجرة، كائنة بدائرة القسم "غادر البلاد إلى دولتها- وشـريك بـذات الشركة "غـادر البلاد إلـى دولة أجنبية" لقيامهما بالاستيلاء على مبالغ مالية من كلٍ منهم عقب إيهامهم بقدرتهم على إنهاء إجراءات الهجرة لدولة أجنبية من خلال الشركة ملكهما، إلا أنهم اكتشفوا أن الشركة مغلقة.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقهما وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخران (مدير بشركة للاستثمار العقاري- شريك بذات الشركة "له معلومات جنائية") عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهمان الهاربـان، وأقـرا بقيامهما والهاربان بإنشاء شركة وهمية لاستخراج أوراق الهجرة إلى دولة أجنبية والإعلان عنها عبـر وسائل التواصل الاجتماعي بقصد النـصـب على المواطنين الذين يرغبون فـى الهجرة للخـارج والاستيلاء مـنـهـم علـى مبـالغ ماليـة، وأضـافـا بأن المبالغ الماليـة المسـتولى عليهـا بـحـوزة المتهمان الهاربان، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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