جسور تذيع حلقة خاصة إحتفالا بمرور 10سنوات من تنقيب البعثة الإيطالية فى منطقة الدلتا.. اليوم

تذاع حلقة خاصة من برنامج جسور مساء اليوم السبت على شاشة القناة الثانية بمناسبة الإحتفال بمرور ١٠ سنوات من التنقيب للبعثة الإيطالية في منطقة الدلتا.



فيما تدور الحلقه اليوم عن سنوات التنقيب داخل منطقة الدلتا والتي شارك فيها العديد من علماء الآثار المتخصصين من دول مختلفة منهم إيطاليا وألمانيا فرنسا وسويسرا وعدد من علماء الآثار المصريين والتي توضح مدي التعاون بين مصر والدول المختلفة في مجال الآثار .



والبرنامج إعداد وتقديم الدكتورة تغريد عرفه وإخراج محمد محب ويذاع السبت علي شاشة الثانية في الخامسة والنصف مساء