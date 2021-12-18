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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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دولة أوروبية تعتمد قيودا جديدة للحد من ارتفاع الإصابة بفيروس كورونا.. فيديو

كورونا
كورونا

عرضت فضائية “يورونيوز" تقريرا بعنوان، الدنمارك تعتمد مجموعة من القيود الجديدة للحد من ارتفاع الإصابة بفيروس كورونا.

ووفقا للتقرير، قالت حكومة الدنمارك إنها ستقترح قيودا جديدة للحد من الانتشار السريع لفيروس كورونا، وسلالة أوميكرون المتحورة منه، والتي تمثل حاليا خمس جميع الإصابات المسجلة في الدنمارك، ولكنها ستتجنب الإغلاق الكامل لمؤسساتها.

وتشمل القيود الجديدة، التي يتعين أن يوافق عليها البرلمان، إغلاق أماكن مثل المسارح ودور السينما والمتنزهات الترفيهية ومراكز المؤتمرات.

 وقالت ميت فريدريكسن رئيسة وزراء الدنمارك يوم الجمعة في مؤتمر صحفي "في وقت قياسي، تم تغيير قواعد اللعبة مرة أخرى" في إشارة إلى أوميكرون. وأضافت "إن هذا ليس إغلاقا للمجتمع بالكامل، كما رأينا في الشتاء الماضي... لا يزال هدفنا إبقاء المجتمع مفتوحا بقدر الإمكان.

قيودا جديدة الانتشار السريع فيروس كورونا الدنمارك حكومة الدنمارك

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