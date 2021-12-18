بعد انتشارها بين الشباب.. نصائح للوقاية من الإصابة بـ الجلطات

انتشرت الفترة الأخيرة حالات الإصابة بـ الجلطات ولم يقتصر الأمر على أصحاب الأمراض المزمنة و كبار السن فقط بينما أصبح الشباب أيضا من أكثر الفئات المصابة بالجلطات مما يؤدي إلى الوفاة.

فهناك بعض العادات الغذائية و اليومية الخاطئة التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالجلطات، لذا ينصح دائما الأطباء بممارسة الحياة بطريقة صحية لتجنب الإصابة بالأمراض التي تؤدي إلي الوفاة مثل الجلطات.

نصائح للوقاية من الإصابة بـ الجلطات

-خفض ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم هو السبب الأول للسكتات الدماغية و الجلطات هذا هو سبب وجود أكثر من نصفهم، حيث أن القراءة الطبيعية لضغط الدم أقل من 120/80. إذا كان معدل ضغط الدم لديك أعلى من 130/80 ، فقد يكون لديك ارتفاع في ضغط الدم.

إذا لم تتم إدارته بشكل جيد ، يمكن أن يجعلك ارتفاع ضغط الدم أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية بمعدل 4-6 مرات، هذا لأنه يمكن أن يثخن جدران الشرايين ويجعل الكوليسترول أو الدهون الأخرى تتراكم وتشكل لويحات. إذا تحرر أحد هؤلاء ، يمكن أن يمنع إمداد دماغك بالدم.

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم أيضًا إلى إضعاف الشرايين وزيادة احتمالية انفجارها ، مما قد يؤدي إلى حدوث سكتة دماغية نزفية.

-ابتعد عن التدخين

يمكنك مضاعفة خطر الإصابة بالجلطة إذا كنت تستخدم التبغ، يرفع النيكوتين الموجود في السجائر ضغط الدم ، ويقلل أول أكسيد الكربون الموجود في الدخان كمية الأكسجين التي يمكن أن يحملها الدم، حتى استنشاق الدخان غير المباشر يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بسكتة دماغية.

- تحكم في قلبك

يعد عدم انتظام ضربات القلب ، والذي يسمى الرجفان الأذيني (AFib) ، وراء بعض السكتات الدماغية التي تسببها جلطات الدم. AFib يجعل تجمع الدم في قلبك ، حيث يمكن أن يتجلط. إذا انتقلت هذه الجلطة إلى الدماغ، فقد تسبب سكتة دماغية، يمكن أن يكون لديك AFib بسبب ارتفاع ضغط الدم ، واللويحات في الشرايين ، وفشل القلب ، وأسباب أخرى.

يمكن أن تعيد الأدوية والإجراءات الطبية والجراحة قلبك إلى نظمه الطبيعي، إذا كنت لا تعرف ما إذا كنت مصابًا بالرجفان الأذيني ولكنك تشعر بخفقان القلب أو ضيق في التنفس .

-عدم تناول المشروبات الكحولية

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكحوليات إلى ارتفاع ضغط الدم والدهون الثلاثية، الإفراط في شرب الكحوليات يمكن أن يسبب الرجفان الأذيني أيضًا - الإفراط في الشرب (تناول 4-5 مشروبات في غضون ساعتين) يمكن أن يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب أيضا.

-ممارسه الرياضه

يمكن أن يؤدي عدم ممارسة الرياضة إلى السمنة وارتفاع الكوليسترول والسكري وارتفاع ضغط الدم - وهي وصفة للسكتة الدماغية لذا تحرك، ليس عليك خوض ماراثون. يكفي أن تتمرن 30 دقيقة ، 5 أيام في الأسبوع، يجب أن تفعل ما يكفي لتجعلك تتنفس بصعوبة .

-تناول أطعمة صحية

يمكن أن يقلل الأكل الصحي من خطر الإصابة بسكتة دماغية ويساعدك على إنقاص الوزن إذا احتجت إلى ذلك، تناول الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة (البروكلي وبراعم بروكسل والخضروات الورقية مثل السبانخ هي الأفضل) كل يوم، اختر البروتينات الخالية من الدهون والأطعمة الغنية بالألياف، الابتعاد عن الدهون المتحولة والمشبعة ، والتي يمكن أن تسد الشرايين، قطع الملح وتجنب الأطعمة المصنعة، غالبًا ما تكون محملة بالملح مما قد يرفع ضغط الدم والدهون المتحولة.

المصدر: webmd